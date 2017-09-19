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В столкновениях у Ильичевского городского суда Одесской области телесные повреждения различной степени тяжести получили 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

"Участники акции нарушали общественный порядок, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты и бросали в сотрудников полиции и служебный автобус тротуарной плиткой", - заявили в полиции. По факту произошедшего полиция открыла уголовное дело по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Беспорядки возникли в понедельник вечером, после того как суд оправдал 19 участников столкновений на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года. Пятеро подсудимых, находившихся под арестом, были освобождены в зале суда. Украинские активисты, недовольные приговором, пытались помешать полиции вывезти освобожденных из здания суда.

Тем не менее полиции удалось вывезти в автозаке оправданных участников процесса вместе с их женами и адвокатами, сообщает"Думская".

Еще двоих подсудимых, Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков, и гражданина России Евгения Мефедова, задержали в зале суда сразу после оглашения приговора. Их доставили в Киевским районным суд Одессы, который удовлетворил ходатайство областной прокуратуры о заключении Долженкова и Мефедова под стражу. Им объявлено о подозрении по части 2 статьи 100 УК Украины (публичных призывы к изменению границ и территории страны) в связи с участием в акциях весной 2014 года в Николаеве.

Ночью на одного из оправданных судом, Евгения Грищука, напали неизвестные, сообщает Думская. Мужчине пробили голову. Он госпитализирован.

В понедельник горсуд Ильичевска счел недоказанной вину пророссийских активистов в участии и организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года. В приговоре отмечено, что следствие было проведено некачественно. При этом суд отказался принимать во внимание показания главного свидетеля обвинения Александра Посьмиченко из-за "неустранимых противоречий", а также предъявленные прокуратурой фото- и видеоматериалы, поскольку это копии, а не оригиналы. Зато были к делу приобщены фотографии свидетеля стороны защиты Александра Лесика и его показания. В них он утверждал, что антимайдановцы без оружия и "в пляжных тапочках".

В приговоре подчеркивалось, что обвинение политически ангажировано: среди подсудимых только пророссийские участники событий. При этом большинство погибших и пострадавших были их соратниками, отметили в суде.

"Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда, которое грубо нарушает нормы закона, и уже готовит апелляционную жалобу", - сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Суд рассматривал только эпизод со столкновениями на Греческой площади 2 мая 2014 года. В результате столкновений там погибли шесть человек. Милиция не только не препятствовала беспорядкам, но и прикрывала антимайдановцев, использовавших огнестрельное оружие.

В дальнейшем стычки переместились к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где располагался штаб Антимайдана. Часть антимайдановцев оказались внутри здания. Позже в здании начался пожар. Несколько человек умерли от ожогов и травм, полученных при попытках выпрыгнуть из окон, большинство погибли от отравления продуктами горения. Всего жертвами столкновений 2 мая стали 48 человек. Дела о гибели людей на Куликовом поле выделены в отдельное производство.