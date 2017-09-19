О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264108.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.264108.html
Также: Украина, Право, Россия, Война, Европа, Общество, Политика, Мир

новость Поддать в суд

Столкновения в Одессе: пострадали 35 силовиков
19.09.2017
Столкновения в Одессе. Фото: dumskaya.net
Столкновения в Одессе. Фото: dumskaya.net
Реклама

В столкновениях у Ильичевского городского суда Одесской области телесные повреждения различной степени тяжести получили 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

"Участники акции нарушали общественный порядок, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты и бросали в сотрудников полиции и служебный автобус тротуарной плиткой", - заявили в полиции. По факту произошедшего полиция открыла уголовное дело по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Беспорядки возникли в понедельник вечером, после того как суд оправдал 19 участников столкновений на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года. Пятеро подсудимых, находившихся под арестом, были освобождены в зале суда. Украинские активисты, недовольные приговором, пытались помешать полиции вывезти освобожденных из здания суда.

Тем не менее полиции удалось вывезти в автозаке оправданных участников процесса вместе с их женами и адвокатами, сообщает"Думская".

Еще двоих подсудимых, Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков, и гражданина России Евгения Мефедова, задержали в зале суда сразу после оглашения приговора. Их доставили в Киевским районным суд Одессы, который удовлетворил ходатайство областной прокуратуры о заключении Долженкова и Мефедова под стражу. Им объявлено о подозрении по части 2 статьи 100 УК Украины (публичных призывы к изменению границ и территории страны) в связи с участием в акциях весной 2014 года в Николаеве.

Ночью на одного из оправданных судом, Евгения Грищука, напали неизвестные, сообщает Думская. Мужчине пробили голову. Он госпитализирован.

В понедельник горсуд Ильичевска счел недоказанной вину пророссийских активистов в участии и организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года. В приговоре отмечено, что следствие было проведено некачественно. При этом суд отказался принимать во внимание показания главного свидетеля обвинения Александра Посьмиченко из-за "неустранимых противоречий", а также предъявленные прокуратурой фото- и видеоматериалы, поскольку это копии, а не оригиналы. Зато были к делу приобщены фотографии свидетеля стороны защиты Александра Лесика и его показания. В них он утверждал, что антимайдановцы без оружия и "в пляжных тапочках".

В приговоре подчеркивалось, что обвинение политически ангажировано: среди подсудимых только пророссийские участники событий. При этом большинство погибших и пострадавших были их соратниками, отметили в суде.

"Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда, которое грубо нарушает нормы закона, и уже готовит апелляционную жалобу", - сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Суд рассматривал только эпизод со столкновениями на Греческой площади 2 мая 2014 года. В результате столкновений там погибли шесть человек. Милиция не только не препятствовала беспорядкам, но и прикрывала антимайдановцев, использовавших огнестрельное оружие.

В дальнейшем стычки переместились к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где располагался штаб Антимайдана. Часть антимайдановцев оказались внутри здания. Позже в здании начался пожар. Несколько человек умерли от ожогов и травм, полученных при попытках выпрыгнуть из окон, большинство погибли от отравления продуктами горения. Всего жертвами столкновений 2 мая стали 48 человек. Дела о гибели людей на Куликовом поле выделены в отдельное производство.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
19.09.2017
статья Статьи по теме
Разгром одесского Антимайдана. Фото: facebook.com/vitaliy.umanets

За всю Одессу

03.05.2014

В Одессе объявлен трехдневный траур. В уличных боях и при пожаре в Доме профсоюзов погибли более 40 человек. Трагедия началась с нападения пророссийских боевиков на участников марша за единую Украину. Мы приводим свидетельства очевидцев и комментарии журналистов, которые проанализировали видеозаписи.

Пожар в Доме профсоюзов. Фото: Виталий Уманец/Facebook

УКРАИНА. 2 МАЯ

02.05.2014

Столкновения между сепаратистами и сторонниками единства Украины привели к многочисленным жертвам в Одессе. 38 человек погибли в результате пожара в Доме профсоюзов. В уличных столкновениях также пострадали десятки людей. Украинские военные почти очистили от боевиков Славянск. Там тоже не обошлось без погибших и раненых.
новость Новости по теме
18.09.2017 Украинский суд оправдал обвиняемых в беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года →
15.08.2017 В Россию не пустили фигуранта дела о беспорядках в Одессе →
29.05.2016 В Одессе основной фигурант "дела 2 мая" повторно арестован после угроз свидетелю →
10.04.2016 В Одессе полиция избила националистов, пытавшихся разогнать антимайдановцев →
04.11.2015 СЕ: В одесском Доме профсоюзов 4 из 5 очагов пожара возникли по вине антимайдановцев →
25.09.2014 МВД Украины завершило расследование дела о беспорядках в Одессе 2 мая →
21.06.2014 Названы причины смерти всех погибших в Доме профсоюзов в Одессе →
19.05.2014 МВД Украины: В одесском Доме профсоюзов обнаружен хлороформ →
Фото и Видео
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
Реклама
Выбор читателей
статья Черные идут
новость Россия против реформы ООН
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
статья Ким Чен Ын и смерть
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Где ты, наследник?
383
РЕКЛАМА
новость Иск семьи Валленберга отклонен
Рауль Валленберг, 1944 год
в блоге Президенты и монументы
383
в блоге Спортсмен на троне
383
новость Бензин и связь подорожают
Белый дом. Фото: Википедия
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
в блоге Чтение в сердцах
383
новость В Луганске взорвали памятник
Памятник десантникам в Луганске. Фото: miaistok.su
новость Срока "ростовским террористкам"
Татьяна Карпенко (слева) и Наталья Гришина. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Протест на "Авроре"
На акции "Клоуны за войну!", крейсер "Аврора". Фото Александра Рабулова
новость Хейли: С КНДР - только воевать
Никки Хейли. Фото: greatagain.gov
новость Русский подкуп в ООН
Идрис Джазаири. Фото: unwatch.org
новость Донбасс: вредно, но интересно
Курт Волкер. Фото: yes-ukraine.org
новость Инцидент в Балтийском море
Корабль "Килектор-1". Фото: spb-guide.ru
новость Волнения в Сент-Луисе
Демонстранты у полицейского управления в Сент-Луисе. Кадр видео Reuters
новость Чувашия: реальный срок за "Контактик"
Алексей Миронов после оглашения приговора. Фото: idelreal.org
новость Сибирь: голодовка золотодобытчиков
На Вершино-Дарасунском руднике. Кадр "России-1"