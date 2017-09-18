Реклама

Коллегия Ильичевского городского суда Одесской области оправдала проросиийских участников столкновений Одессы 2 мая 2014 года. Об этом сообщает "Думская".

Рассматривался только эпизод со столкновениями на Греческой площади, которые предшествовали штурму палаточного лагеря на Куликовом поле и пожару в Доме профсоюзов. Суд счел недоказанной вину подсудимых в участии и организации массовых беспорядков. В приговоре отмечено, что следствие было проведено некачественно.

При этом суд отказался принимать во внимание показания главного свидетеля обвинения Александра Посьмиченко из-за "неустранимых противоречий", а также предъявленные прокуратуройфото- и видеоматериалы, поскольку это копии, а не оригиналы. Зато были к делу приобщены фотографии свидетеля стороны защиты Александра Лесика и его показания. В них он утверждал, что антимайдановцы без оружия и "в пляжных тапочках".

В приговоре подчеркивается, что обвинение политически ангажировано: среди подсудимых только пророссийские участники событий. При этом большинство погибших и пострадавших были их соратниками, отметили в суде.

Суд оправдал всех подсудимых и приказал освободить из-под стражи пятерых из них, находившихся до суда под арестом.

Здание суда было оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и СБУ повторно задержали Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков, и гражданина России Евгения Мефедова. Им будет предъявлено обвинение в нарушении территориальной целостности Украины в связи с участием в акциях весной 2014 года в Николаеве.

В украинской прокуратуре уже заявили, что обжалуют оправдательный приговор.

2 мая 2014 года в Одессе произошли кровопролитные столкновения между активистами местных Майдана и Антимайдана. Бои начались на Греческой площади. Милиция не только не препятствовала беспорядкам, но и прикрывала антимайдановцев, использовавших огнестрельное оружие. В результате столкновений там погибли шесть человек.

В дальнейшем стычки переместились к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где располагался штаб Антимайдана. Часть антимайдановцев оказались внутри здания. Позже в здании начался пожар. Несколько человек умерли от ожогов и травм, полученных при попытках выпрыгнуть из окон, большинство погибли от отравления продуктами горения. Всего жертвами столкновений 2 мая стали 48 человек. Дела о гибели людей на Куликовом поле выделены в отдкльное производство.