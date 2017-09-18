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новость Для крымского журналиста Семены требуют три года условно по делу о сепаратизме

18.09.2017
Николай Семена. Источник: krymsos.com
Николай Семена. Источник: krymsos.com
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В прениях сторон по делу о сепаратизме, сфабрикованному против симферопольского журналиста Николая Семены, начальница отдела гособвинителей прокуратуры аннексированного Крыма Светлана Удинская запросила для подсудимого три года условно с трехлетним испытательным сроком. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Удинская также потребовала запретить Семене все три года испытательного срока заниматься любой публичной деятельностью.

Процесс продолжается с 28 февраля в подконтрольном России Железнодорожном райсуде Симферополя. Ведет разбирательство судья Надежда Школьная.

67-летнему Семене вменена часть 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающая до пяти лет колонии. На первых слушаниях по существу дела 3 апреля он отказался признать вину, заявив о праве любого журналиста выражать свое мнение о статусе полуострова и участвовать в мировой дискуссии по этому вопросу.

Подсудимый подчеркнул, что не отрицает авторства статьи "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", ставшей поводом для его уголовного преследования, однако не усматривает в написании и публикации этого текста состава преступления. "Именно этому аспекту уделялось мало внимания во время следствия", - заметил Семена.

Статья была опубликована в "Крым.Реалиях" 11 сентября 2015 года, в преддверии анонсированной несколькими днями ранее гражданской блокады полуострова. В материалах дела имеются скриншоты экрана компьютера Семены, сделанные в процессе написания текста.

При этом двое оперативников ФСБ, допрошенных в процессе, затруднились пояснить, на каком законном основании получили доступ к компьютеру Семены и отслеживали его действия, до того как это разрешил им суд. "В конце допроса, - рассказывал адвокат журналиста Александр Попков, - один из сотрудников ФСБ совсем поплыл - начал говорить, что там были якобы какие-то другие решения суда о другой прослушке. Это для нас очень важный момент, свидетельствующий о том, что сотрудники ФСБ либо проводили эти мероприятия незаконно, несанкционированно, произвольно, либо сейчас в ходе судебного разбирательства они огласили материалы оперативно-разыскной деятельности, которые являются засекреченными".

Следствие вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Журналист находится под подпиской о невыезде. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Обвинение основывается исключительно на выводах лингвистической экспертизы, которая заявила о присутствии в текстах Семены публичных призывов к экстремизму и сепаратизму. Защита, однако, отмечала, что в своем заключении эксперт-лингвист вышел за пределы своей компетенции, и настаивала на исключении исследования из дела.

При этом в деле присутствует политологическая экспертиза, проведенная по заказу адвокатов бывшим профессором Кубанского университета Михаилом Саввой, бежавшим из России в конце 2014 года и получившим политубежище на Украине. Савва указал, что согласно Конституции России международные нормы имеют приоритет перед национальными законами, а в целом ряде международно-правовых документов, подписанных Москвой, Крым признается территорией Украины. Таким образом, заключил политолог, Семена, объявляя Крым украинским, российских законов не нарушал.

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18.09.2017
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