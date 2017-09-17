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Также: Украина, Россия, Война, США, Мир, Право, Европа, Политика, Общество | Персоны: Курт Волкер, Владислав Сурков

новость Волкер: Предложения России о Донбассе вредны, но интересны как отправная точка

17.09.2017
Курт Волкер. Фото: yes-ukraine.org
Курт Волкер. Фото: yes-ukraine.org
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Предложения России, касающиеся введения в Донбасс миротворческого контингента ООН, содержат вредные для Украины идеи, однако могут стать отправной точкой для достижения компромисса. Как сообщается на сайте ежегодного форума Yalta European Strategy, об этом в своем докладе на очередном форуме в Киеве заявил в субботу спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Специфика того, что было предложено, больше разделит Украину, недели сделает что-то полезное, - заметил чиновник. - Но сам факт предложения интересный - его надо проанализировать. Если подумать о международных силах безопасности и заменить российскую армию в вопросе мониторинга тяжелых вооружений, контроля границы - это будет существенным шагом вперед и станет базой для реализации минских соглашений".

Ввод миротворцев, подчеркнул спецпредставитель Госдепа, будет означать восстановление украинского суверенитета в Донбассе, территориальной целостности и контроля границы с Россией на востоке страны.

Волкер добавил, что в октябре намеревается обсудить вопрос Донбасса с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Как передавала "Украинская правда", в кулуарах форума Волкер заверил, что частичное исполнение Россией минских договоренностей не приведет к ослаблению санкций США против Москвы.

"И даже если нам удастся добиться успеха в восстановлении контроля Украины на всей территории Донбасса, все равно останутся действовать санкции, связанные с незаконной аннексией Крыма", - добавил чиновник.

5 сентября Путин предложил ввести в Донбасс "не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ". "Это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик - ДНР и ЛНР", - добавил глава российского государства.

В тот же день проект соответствующей резолюции был направлен председателю Совбеза и генсеку ООН. В проекте речь шла о размещении миротворцев исключительно на линии соприкосновения.

На другой день постпред Украины при ООН Владимир Ельченко анонсировал разработку украинского варианта резолюции. В Киеве предложили распространить миротворческую миссию на весь Донбасс, в том числе на российско-украинскую границу, а также запретить участие в составе миссии российских военнослужащих.

11 сентября Путин согласился на присутствие миротворцев ООН вне линии соприкосновения.

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17.09.2017
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