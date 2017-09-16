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новость ОБСЕ: С начала этого года в Донбассе погибли 68 мирных жителей

16.09.2017
Иллюстрация из доклада СММ ОБСЕ
Иллюстрация из доклада СММ ОБСЕ
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С начала этого года в Донбассе погибли 68 мирных жителей, еще 315 получили ранения. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ертурул Апакан, сообщается на странице СММ.

В 2016 году СММ подтвердила гибель 88 жителей, 354 были ранены. По данным СММ, 60 процентов жертв пострадали от артиллерийских обстрелов, 26 - от мин и необезвреженных боеприпасов, 13 - от огня из стрелкового оружия.

Апакан призвал стороны конфликта обратить первоочередное внимание на защиту гражданского населения. "На стороны возложена ответственность по принятию мер, направленных на ограничение влияния конфликта на гражданское население, - сказал руководитель СММ. - В частности, они должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямого наведения, а именно, минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения".

Глава СММ подчеркнул постоянную необходимость информирования о минной опасности и призвал все стороны в соответствии с уже взятым на себя обязательствам обеспечить значительный прогресс в работе по обозначению, ограждению и составлению карт заминированных районов.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская агрессия в Донбассе привела к гибели более десяти тысяч украинцев. "Общее количество жертв войны поражает, оно достигло десяти тысяч. Россия лишила жизни не только 2558 наших военных из Вооруженных Сил и других силовых структур, которые защищают страну, но и семь с половиной тысяч гражданских лиц Украины. Этот смертный грех - на душах высшего военно-политического руководства Российской Федерации, которое стремится восстановить империю и презирает жизнь и судьбы людей", - заявил Порошенко.

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16.09.2017
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