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В Киеве неизвестные обстреляли двух дагестанцев, эмигрировавших из России. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на представителя украинской исламской ассоциации "Альраид".

Нападение произошло на Дегтяревской улице недалеко от Исламского культурного центра - традиционного места встреч выходцев с Северного Кавказа. Оба дагестанца получили пулевые ранения.

Когда именно произошло нападение, в публикации не поясняется. Сообщается лишь, что один из пострадавших "до сих пор в больнице".

"Кавказ.Реалии" также ссылаются на интервью советника главы МВД страны Ильи Кивы неназванному украинскому телеканалу. Полицейский рассказал, что пострадавшие были связаны с кавказским сопротивлением, "имели четкую антипутинскую позицию", а на Украину выехали из-за преследований на родине. Он предположил, что к покушению причастны российские спецслужбы.

Сообщается также, что неподалеку от места покушения найдены брошенная машина и оружие, предположительно принадлежавшие преступникам.

8 сентября в центре Киева в своей машине был взорван эмигрант из Чечни, гражданин Грузии Али Дабуев, известный также как Тимур Махаури. Вместе с Дабуевым в машине находились женщина и ребенок. Женщина получила тяжелое ранение, ребенок не пострадал.

По информации исламского активиста - эмигранта из России Салмана Севера (Максима Байдака), которую передает "Кавказский узел", 39-летний Дабуев участвовал в обеих чеченских войнах, во время второй из них попал в плен к федералам, однако был выкуплен у них. После этого он поселился в Азербайджане. В 2005 году президент Ичкерии Абдул-Халим Садулаев назначил Дабуева своим эмиссаром в Грузии. Эмигрант переехал туда и принял грузинское гражданство. Есть сведения, что после российско-грузинской войны 2008 года он числился сотрудником Антитеррористического центра Грузии.

В ноябре 2012 года Дабуев, находившийся в Сирии, по указанию одного из амиров вылетел в Египет. Он следовал транзитом через Турцию. Однако там его задержали в аэропорту по подозрению в убийстве пятерых членов "Имарата Кавказ". В частности, ему вменялось совершенное 26 февраля 2009 года убийство Мусы Атаева - эмиссара амира ИК Доку Умарова в Турции. При этом в день убийства Дабуев находился в Грузии.

Эмигрант три с половиной года провел в турецкой тюрьме, однако в апреле 2016-го суд полностью оправдал его. После этого Дабуев переехал на Украину. Как отмечается, начальником УМВД в Одесской области тогда работал его давний знакомый Гиорги Лорткипанидзе, человек из команды Михаила Саакашвили.

На Украине в нынешнем году Дабуев был осужден к пяти годам условно с трехлетним испытательным сроком по обвинению в незаконном хранении оружия. При обыске у него изъяли удостоверение бойца чеченского батальона им. шейха Мансура, участвовавшего в АТО.

В последнее время, по словам Севера, Дабуев заявлял, что за ним установлена слежка со скрытой видеосъемкой.

Покойного называли личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова. В то же время публиковалась информация о том, что Дабуев был агентом ФСБ и ГРУ и участвовал в убийстве в 2006 году вице-президента Ичкерии Шамиля Басаева. Однако Север заявляет, что версия о сотрудничестве убитого с российскими спецслужбами появилась лишь в 2012 году, после ареста Дабуева в Турции, и отношения к реальности не имеет. Что же касается Басаева, то информацию о его убийстве распространила ФСБ - в действительности же есть веские основания считать, что он погиб в результате несчастного случае при неосторожном обращении со взрывчаткой.