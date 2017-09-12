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новость В Симферополе подожгли дом коллаборанта Абдураимова

12.09.2017
Окно дома Васви Абдураимова после поджога. Фото: milli-firka.org
Окно дома Васви Абдураимова после поджога. Фото: milli-firka.org
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В Симферополе был подожжен дом Васви Абдураимова, лидера коллаборантской организации Milliy Fırqa и отделения Народной партии России в аннексированном Крыму. Об этом сообщается на сайте Milliy Fırqa.

Акция прошла в ночь на вторник около 3:15. Неизвестные бросили через забор дома Абдураимова три коктейля Молотова. Одна из бутылок попала в окно комнаты, где спала 6-летняя внучка коллаборанта. Взрывом окно разбило; загорелись москитная сетка и занавески.

Сын и сноха Абдураимова проснулись от звука взрыва и своими силами быстро потушили пожар.

Также одним из коктейлей Молотова разбило входную дверь дома.

Абдураимов обратился в полицию. О возбуждении дела по состоянию на 15 часов мск ни на сайте МВД по аннексированному Крыму, ни на сайте регионального главка СКР не сообщалось.

В коллаборантской организации называют произошедшее терактом и высказывают предположение, что атака совершена "в связи с политической и правозащитной деятельностью Васви Абдураимова по реабилитации репрессированного крымскотатарского народа и его интеграции в политическое, экономическое и социальное пространство Российской Федерации".

Milliy Fırqa (Национальная партия) образована в 2006 году. Ее название отсылает к одноименной крымскотатарской партии, основанной в 1917 году и запрещенной советами в 1921-м. Именно к Milliy Fırqa принадлежал первый премьер-министр Крымской Народной Республики Номан Челебиджихан.

Организация Абдураимова противопоставляла себя Меджлису крымскотатарского народа. В 2014 году Milliy Fırqa поддержала аннексию Крыма. Вскоре после захвата полуострова Владимир Путин наградил Абдураимова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 9 мая 2014-го в Симферополе лидер Milliy Fırqa вручал коллаборантам медали российского Минобороны "За возвращение Крыма".

В дальнейшем, однако, отмечают "Крым.Реалии", Абдураимов отошел от активной политической деятельности, а его организация начала критиковать политику оккупационных властей.

Атака на дом Абдураимова совершена на другой день после оглашения приговора зампреду Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, который получил восемь лет общего режима по сфабрикованному обвинению в организации массовых беспорядков. После ареста зампреда Меджлиса в январе 2015 года лидер Milliy Fırqa в комментарии антиукраинскому сайту "Политнавигатор" заявил: "Никаких последствий от ареста Чийгоза для нашего сообщества не будет. Он слишком мелкая сошка, чтобы влиять на какие-то глобальные, региональные события. По нему давно плачет тюрьма".

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