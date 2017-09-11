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Также: Украина, Война, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин, Ангела Меркель

новость Путин согласился на присутствие миротворцев ООН вне линии разграничения в Донбассе

11.09.2017
Миротворцы ООН. Фото: un.org
Миротворцы ООН. Фото: un.org
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Президент России Владимир Путин согласился на присутствие миротворцев ООН вне линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер", - говорится в заявлении пресс-службы. В российский проект резолюции Совбеза ООН о миротворческой миссии будут внесены соответствующие изменения.

Как сообщает пресс-служба федерального канцлера, Меркель настаивала на расширении территории присутствия миротворцев в зоне конфликта. "Меркель приветствовала инициативу Путина, но указала на необходимость изменения мандата миротворцев ООН. В частности, использование "голубых касок" не должно ограничиваться так называемой линией соприкосновения", - говорится в заявлении федерального правительства Германии по итогам телефонного разговора.

5 сентября Путин на пресс-конференции в Китае предложил ввести в Донбасс "не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ". По словам Путина, "это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик - ДНР и ЛНР". Президент поручил МИДу разработать проект соответствующей резолюции СБ ООН.

В тот же день документ был направлен председателю Совбеза и генсеку ООН. В проекте речь шла о размещении миротворцев исключительно на линии соприкосновения. "Это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Решение этого вопроса должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники", - отмечал российский постпред в ООН Василий Небензя.

На другой день постпред Украины при ООН Владимир Ельченко анонсировал разработку украинского варианта резолюции. В Киеве предложили распространить миротворческую миссию на весь Донбасс, в том числе на российско-украинскую границу, а также запретить участие в составе миссии российских военнослужащих.

В апреле президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о введении в Донбасс международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

Порошенко официально направил в ООН предложение о введении в Донбасс миротворцев еще в марте 2015 года. В июне того же года Порошенко подписал закон, позволяющий проводить на Украине международные миротворческие операции.

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11.09.2017
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