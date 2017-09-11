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Львовское областное управление Национальной полиции Украины открыло дело по факту прорыва бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили и его сторонников через КПП "Шегини" на польско-украинской границе. Соответствующее сообщение появилось ночью на сайте Нацполиции.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 332 УК Украины (незаконное пересечение границы), предусматривающей от трех до пяти лет колонии.

О конкретных подозреваемых в публикации не сообщается.

Накануне вечером МВД Украины заявило на своей ФБ-странице, что предварительно в действиях организаторов событий на границе усматривается состав не только 332-й, но и 348-й статьи УК (посягательство на жизнь правоохранителя или пограничника; от 9 до 15 лет или пожизненный срок). Сообщалось, что во время драки на КПП "Шегини" пострадали 11 полицейских и 5 пограничников.

Утром в понедельник глава МВД Арсен Аваков написал на своей ФБ-странице, что, ожидая столкновений, отдал полицейским и пограничникам приказ ни в коем случае не применять оружие. "Мне важно было не допустить силового столкновения и пролитой крови", - пояснил чиновник.

"Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска "Шегини" и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы", - также заявил Аваков.

Премьер-министр Владимир Гройсман расценил инцидент на границе как "начало очередной атаки некоторых наших политиков против украинской государственности". "Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили - у него свои цели и свои мотивы, - добавил глава правительства. - Я говорю о тех наших политиках-популистах, которые действуют по принципу "чем хуже, тем лучше".

Поздно вечером 10 сентября депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил Onet.Pl, что МИД Польши вызвал посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу для дачи пояснений в связи с недопуском Саакашвили на Украину. Однако сам Дещица в своем твиттере это опроверг.

В воскресенье днем лишенный украинского гражданства Саакашвили со своими сторонниками попытался въехать на Украину из Польши украинским поездом Пшемысль - Киев, однако "Укрзализница" задержала состав с сотнями пассажиров на три часа, пока бывший губернатор не сошел на перрон. В числе прочих Саакашвили сопровождали лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший директор СБУ, вероятный кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко и группа депутатов Верховной рады.

Вечером политик прибыл автобусом к погранпункту "Шегини". Польские пограничники беспрепятственно выпустили его, однако украинские допускать в свою страну отказались. При этом они полностью закрыли переход через "Шегини", заявив, будто погранпункт заминирован.

Однако около 700 сторонников Саакашвили, собравшихся с украинской стороны границы, устроили драку с силовиками, и в завязавшейся потасовке бывший губернатор около 20:30 проник в страну и направился во Львов.