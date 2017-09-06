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новость За свободу миротворчества

Украина подготовила свой проект резолюции о миротворцах ООН в Донбассе
06.09.2017
Миротворцы ООН. Фото: un.org
Миротворцы ООН. Фото: un.org
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Украина может предложить в ООН свой проект резолюции о миротворческой миссии в Донбассе. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает "112 Украина".

"У нас все это есть, наработанное. Оно есть на руках наших партнеров. Мы посмотрим в течение нескольких дней, в случае необходимости, мы представим и распространим свой альтернативный. Другой вариант - работать на базе российского проекта. Это не значит, что там должно все остаться так, как они написали", - отметил Ельченко. - Обязательно в этой миссии должно будет обозначено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, это вывод до развертывания миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни - РФ", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, в Киеве считают, что среди "голубых касок" не должно быть российских военнослужащих, а миротворцы будут заниматься не только охраной наблюдателей ОБСЕ. "Не может страна, которая является стороной конфликта, Россия, одновременно быть миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять. Мы не согласны, что должны согласовывать это с представителями ОРДЛО, поскольку стороной конфликта является Россия", - сказал украинский дипломат.

Ранее Россия неоднократно препятствовала внесению в Совбез ООН резолюции о миротворческой миссии на Донбассе, угрожая правом вето, подчеркнул Ельченко.

Во вторник Россия направила Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности проект резолюции об учреждении миссии ООН на востоке Украины, сообщает Центр новостей ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя при этом сослался на соответствующее заявление российского президента Владимира Путина, сделанное на саммите БРИКС.

"Это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники", - подчеркнул российский постпред.

Небензя фактически повторил сделанное во вторник на пресс-конференции в Китае заявление Путина. Российский президент тогда поддержал идею введения в Донбасс "не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ". Кроме того, по словам Путина, "это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик - ДНР и ЛНР".

В украинском МИДе слова Путина расценили как "очередную попытку России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели введения миротворческой операции".

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06.09.2017
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