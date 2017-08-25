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Телеканал CNN опубликовал видеозапись, на которой запечатлена операция украинских спецслужб по задержанию двух граждан Северной Кореи, пытавшихся получить информацию о разработке баллистических ракет. Запись была предоставлена Службой безопасности Украины, сообщает телеканал.

Запись сделана скрытой камерой 27 июля 2011 года в Днепропетровске. На кадрах в маленькое помещение сначала заходит мужчина, лицо которого не видно, за ним еще двое молодых людей азиатской внешности. Последние фотографируют записи из лежащих на столе гаража тетрадей и книг. Как сообщало СБУ, мужчинам представили как схемы баллистических ракет поддельные данные.

Затем на видео показана сама операция по задержанию северокорейцев. Как сообщает CNN, граждане КНДР были приговорены на Украине к восьми годам лишения свободы за шпионаж. В настоящий момент они отбывают заключение в Житомире.

Как сообщил телеканалу сотрудник СБУ, который работал этим делом в 2011 году, КНДР тогда не получила "никаких ракетных технологий". Все попытки шпионажа были пресечены. По словам сотрудника спецслужбы, в 2011 году были депортированы трое других граждан КНДР, пытавшихся получить "ракетные боеприпасы и самонаводящиеся ракеты". Кроме того, в 2015 году из страны за "помощь северокорейской разведке на Украине" были депортированы еще пять граждан КНДР.

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила подлинность видео. "Мы трем или четырем украинским телеканалам передали это видео, я не знаю, почему использовали только CNN. Это открытая информация, был суд, решение суда. Журналисты инициативно обратились, мы нашли архивное видео, которое в 2011 году уже стояло у нас на сайте. Мы просто передали архивы, которые уже публиковались", - сказала Гитлянская.

14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований утверждала, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможным благодаря закупкам или краже технологий производства мощных ракетных двигателей украинского завода "Южмаш".

Секретарь СНБО Александр Турчинов отверг эти подозрения. По его словам, Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать ракетный скандал.