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новость Взрыв в Киеве: два человека пострадали

24.08.2017
На месте взрыва в Киеве. Фото с ФБ-страницы Юрия Хорта
На месте взрыва в Киеве. Фото с ФБ-страницы Юрия Хорта
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У здания кабмина Украины на улице Грушевского в центре Киева произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на столичную полицию.

Пострадали двое - мужчина и женщина. "Тяжело раненная лежит на асфальте. Еще один мужчина ранен в голову", - отмечают очевидцы.

Как написал на своей ФБ-странице активист Виталий Грузинов, неизвестные бросали в машину посольства Азербайджана взрывпакеты, однако до цели взрывпакеты не долетели.

"Проезжал автомобиль. Шло несколько прохожих. И в этот момент то ли сверху бросили, то ли снизу, но что-то взорвалось. Кто бросал - я не знаю. Женщина сделала еще шаг и упала. Она ранена в голову. И мужчина ранен в голову. Но пожилую женщину сильнее ранило. Она лежала без сознания. Возле нее была дочь, пытавшаяся привести ее в сознание... Раненый мужчина тоже пытался помочь упавшей женщине", - рассказал "Цензору.нет" другой очевидец случившегося.

Правительственный квартал Киева оцеплен полицией. На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Туда же приехали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

В СБУ считают основной версией случившегося хулиганство, заявила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

В четверг в Киеве проходит военный парад в честь Дня независимости Украины с участием президента страны Петра Порошенко, министра обороны США Джеймса Мэттиса, а также глав военных ведомств Литвы, Латвии, Польши, Черногории, Эстонии, Грузии, Молдавии и замминистра обороны Великобритании.

Накануне СБУ предупреждала о возможных провокациях во время празднования Дня независимости. "В работе у нас есть немало материалов, где говорится о том, что есть, скажем так, нехорошие люди или группы, которые готовятся испортить праздник. Разным способом можно испортить праздник, речь даже не идет о террористических актах", - отмечал директор спецслужбы Василий Грицак.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
24.08.2017
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