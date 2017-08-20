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новость Крым: силовики попытались сорвать встречу к 30-летию московских акций крымских татар

20.08.2017
На сходе в честь 30-летия московских протестов крымских татар, Сары-Су. Кадр видео Айше Умеровой
На сходе в честь 30-летия московских протестов крымских татар, Сары-Су. Кадр видео Айше Умеровой
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Силовики в аннексированном Крыму попытались сорвать встречу участников акций крымских татар, проходивших в Москве летом 1987 года. Об этом сообщает Avdet со ссылкой на активистку Айше Умерову, дочь зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Встреча была намечена на базе отдыха "Ковбой" в селе Белая Скала (Ак-Кая) под Белогорском (Карасубазаром). Однако с утра в воскресенье вход на базу перекрыли несколько десятков вооруженных силовиков. Они заявили, будто получили информацию о том, что объект заминирован, и теперь ждут взрывотехников.

На базе прошел обыск, в ходе которого задержали одного из организаторов встречи - Бекира Умерова. Активист, приходящийся родным братом Ильми Умерову, был заметным участником московских протестов 1987 года. В мае 1987-го он объявил голодовку с требованием предоставить крымским татарам право вернуться на родину. Акция продолжалась месяц.

Как позже рассказал Умеров, в воскресенье он заявил силовикам, что готов дождаться, пока завершатся обыск и проверки территории, и поинтересовался, до которого часа отложить мероприятие. Визитеры ответили: "До лучших времен".

"Я сказал, что лучшие времена обычно наступают, когда у вас президент поменяется или генеральный секретарь, - передает Avdet слова Умерова. - Они эти мои слова так перевернули, переиначили, как будто я желаю смерти их президенту".

Активиста доставили в полицию, где пригрозили делом об "оскорблении высшего должностного лица государства" (вероятно, имеется в виду статья 319 российского УК - оскорбление представителя власти; до года исправработ). Умеров заверил силовиков, что никаких бумаг подписывать не будет. Его освободили без оформления протокола, сняв отпечатки пальцев, но пообещали вызвать в дальнейшем.

Тем временем другие участники встречи, написала Айше Умерова на своей ФБ-странице, развернули национальные флаги и начали читать молитву. Оперативники ФСБ дали собравшимся 10 минут на то, чтобы прекратить "несанкционированный митинг", после чего пригрозили начать разгон. От оператора крымскотатарской телестудии Qara Deñiz Production полицейские и ФСБ потребовали предъявить аккредитацию. "Где это видано, чтоб в поле требовали аккредитацию", - заметила активистка.

В итоге участники встречи переместились к мечети в белогорском квартале Сары-Су. Там и прошел сход с участием Ильми Умерова и другого зампреда Меджлиса - Наримана Джеляла. Джелял зачитал резолюцию мероприятия с осуждением репрессий, проводимых российскими оккупационными властями в отношении крымскотатарских активистов.

После этого прямо перед кордоном прибывшего ОМОНа была вновь прочитана молитва. Затем участники московских протестов выступили с речами, посвященными как протестам 1987 года, так и нынешней ситуации в Крыму.

Попыток разгона схода в Сары-Су силовики, как можно заключить из сообщений Умеровой, не предпринимали, и участников не задерживали.

С 20 июня 1987 года активисты крымскотатарского национального движения начали прибывать в Москву с целью добиться решения о возвращении своего народа в Крым. Они попытались встретиться с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

Встреча не состоялась, а активистов выдворили из советской столицы. Тем не менее протесты лета 1987-го получили международный резонанс и привлекли внимание мировой общественности к проблеме крымских татар.

Этому историческому эпизоду посвящен большой документальный очерк крымскотатарского национального лидера Мустафы Джемилева "Крымские татары в Москве. Лето 1987". Сам Джемилев не был в то время в Москве, поскольку отбывал условный срок. В основу его работы легли отчеты и письма непосредственных участников событий.

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20.08.2017
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