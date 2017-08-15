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Российские пограничники в аэропорту Домодедово 13 августа не пустили в страну пророссийского активиста Владислава Ильницкого, обвиняемого на Украине в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом рассказал "Московскому комсомольцу" донецкий политтехнолог Владимир Корнилов.

По словам Корнилова, Ильницкий летел в Россию из некой третьей страны, чтобы попросить политического убежища. Однако на паспортном контроле активисту сказали, что он не имеет права въезжать в Россию. Ильницкого на сутки поместили в изолятор аэропорта, а затем выслали туда же, откуда он прилетел.

Активист опасается экстрадиции на Украину. Там, утверждает Корнилов, ему грозит от восьми до пятнадцати лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 294 УК Украины ("массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или иным тяжким последствиям").

Как рассказал собеседник газеты, 2 мая 2014 года Ильницкий еще до пожара в Доме профсоюзов вместе с другими сторонниками "Антимайдана" был задержан украинским спецназом в торговом центре "Афина". Он больше года провел в СИЗО, а в августе 2015 года был отпущен под домашний арест. Позже Ильницкому в очередной раз не продлили меру пресечения, и активист, воспользовавшись этим, уехал из страны.

В начале июня бывший командир бригады "Восток" боевиков ДНР Александр Ходаковский заявил, что ему запрещен въезд в Россию. Тогда же суд обязал покинуть Россию бывшего министра образования ДНР Татьяну Мармазову.