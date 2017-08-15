О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.263341.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.263341.html
Также: Украина, Война, Россия, Право, Общество, Политика, Мир, Европа

новость В Россию не пустили фигуранта дела о беспорядках в Одессе

15.08.2017
Владислав Ильницкий. Фото: kp.ru
Владислав Ильницкий. Фото: kp.ru
Реклама

Российские пограничники в аэропорту Домодедово 13 августа не пустили в страну пророссийского активиста Владислава Ильницкого, обвиняемого на Украине в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом рассказал "Московскому комсомольцу" донецкий политтехнолог Владимир Корнилов.

По словам Корнилова, Ильницкий летел в Россию из некой третьей страны, чтобы попросить политического убежища. Однако на паспортном контроле активисту сказали, что он не имеет права въезжать в Россию. Ильницкого на сутки поместили в изолятор аэропорта, а затем выслали туда же, откуда он прилетел.

Активист опасается экстрадиции на Украину. Там, утверждает Корнилов, ему грозит от восьми до пятнадцати лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 294 УК Украины ("массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или иным тяжким последствиям").

Как рассказал собеседник газеты, 2 мая 2014 года Ильницкий еще до пожара в Доме профсоюзов вместе с другими сторонниками "Антимайдана" был задержан украинским спецназом в торговом центре "Афина". Он больше года провел в СИЗО, а в августе 2015 года был отпущен под домашний арест. Позже Ильницкому в очередной раз не продлили меру пресечения, и активист, воспользовавшись этим, уехал из страны.

В начале июня бывший командир бригады "Восток" боевиков ДНР Александр Ходаковский заявил, что ему запрещен въезд в Россию. Тогда же суд обязал покинуть Россию бывшего министра образования ДНР Татьяну Мармазову.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.08.2017
новость Новости по теме
02.08.2017 СБУ задержала пророссийского журналиста из Житомира →
04.06.2017 Экс-командиру донецких боевиков Ходаковскому запретили въезд в Россию →
02.06.2017 Черногория запретила въезд Кадырову, Рогозину и еще 147 россиянам и украинцам →
08.05.2017 В ДНР произошли взрывы на маршруте следования Захарченко →
07.05.2017 Сотрудница миссии ОБСЕ в Донбассе подверглась сексуальным домогательствам →
03.05.2017 Бывший лидер "Русского образа" Михайлов сотрудничал с "Открытой Россией" →
25.04.2017 Правительство России решило обеспечить ЛНР электричеством →
24.04.2017 Украинские энергетики обесточат ЛНР →
Фото и Видео
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
Реклама
Выбор читателей
новость Ядерная война откладывается
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
статья Русский след в Шарлотсвилле
Владимир Абаринов
статья Чучхе на краю гибели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Крым: очередной "диверсант"
Опора ЛЭП. Изображение с сайта Energy-21.ru
статья Наш враг Гамлет
РЕКЛАМА
в блоге Целебная сила тюрьмы
383
в блоге День Путина
383
статья Российская проказа
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Якутия: не добрались до шахтеров
Спасатели эвакуируют шахтера из рудника "Мир". Кадр МЧС
в блоге Начальничек и прислужники
39
новость Новые "террористы" в Москве
Задержание по делу о подготовке терактов в Москве. Кадр съемки ФСБ
новость Франция: смертник в пиццерии
Веранда пиццерии в Сет-Сор после наезда. Фото @HoolaChoup
новость Дипломатам урежут поездки по США
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov
новость Контрабанда через базу Хмеймим
Иранский Boeing на авиабазе Хмеймим. Спутниковый снимок; источник: welt.de
новость Чечня: суд над похищенными
Надтеречный райсуд Чечни. Фото: panoramio.com
новость Сын Мадуро: Возьмем Белый Дом
Николас Мадуро с сыном. Фото: reportero24.com
новость Американка и российская цензура
Виктория Шваб. Фото: veschwab.wordpress.com
в блоге Уповая на буржуя
383
новость Спор о начале войны
Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте, 22.09.1939. Фото: Bundesarchiv
новость Бахолдина везут на Серпы
Денис Бахолдин у российского посольства в Киеве, январь 2017. Фото Елены Глушко