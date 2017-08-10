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Также: Украина, Россия, Война, Право, Свобода слова, Интернет, Европа, Политика, Общество, СМИ, Мир | Персоны: Нариман Джелял, Эмиль Курбединов

новость Жительница Крыма оштрафована на 300 тысяч рублей за посты в поддержку Украины

10.08.2017
Бахчисарайский райсуд Крыма. Фото с ФБ-страницы Лутфие Зудиевой
Бахчисарайский райсуд Крыма. Фото с ФБ-страницы Лутфие Зудиевой
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Судья подконтрольного России Бахчисарайского райсуда Крыма Герман Атаманюк оштрафовал жительницу района на 300 тысяч рублей за публикацию в интернете постов в поддержку Украины. О приговоре, вынесенном еще 4 июля, в среду сообщил на своей ФБ-странице зампред Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Активист уточнил лишь имя осужденной - Зарема. Фамилию крымчанки из факсимиле последней страницы приговора, помещенной в посте, он вымарал.

Крымчанка была объявлена виновной по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей от 300 до 500 тысяч рублей штрафа или от 2 до 5 лет колонии. Таким образом, Атаманюк назначил ей минимальное наказание.

Как говорится в приговоре, подсудимая написала явку с повинной, а также "активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений". О каких именно "преступлениях" идет речь, Джелял не уточнил.

До вступления приговора в законную силу осужденная находилась под подпиской о невыезде. Штраф крымчанке назначен с рассрочкой выплаты на один год.

"Семья Заремы не стала рассказывать публично о своей беде, - говорится в сообщении зампреда Меджлиса. - Мы, активисты национального движения, на определенном этапе успели оказать ей юридическую помощь и добиться минимального наказания".

Активисты Бахчисарайского района собрали землячке часть суммы для уплаты штрафа - 50 тысяч рублей. Для сбора оставшихся денег Джелял попросил помощи у организаторов "Крымского марафона" и сочувствующих.

"Крымский марафон" - инициатива движения "Крымская солидарность", занимающегося помощью жителям полуострова, которые подверглись политическим преследованиям. Инициатива стартовала 31 июля. В последние месяцы, отмечали общественники, суды аннексированного Крыма начали назначать активистам крупные штрафы, уплата которых гражданам не по карману. Участники марафона собирают у сочувствующих деньги 10-рублевыми монетами. Ими и предполагается уплачивать штрафы - как пояснял адвокат Эмиль Курбединов, чтобы продемонстрировать "единство неравнодушных".

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10.08.2017
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