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новость Блогер Неделяев "осужден" в ЛНР к 14 годам по обвинениям в экстремизме и шпионаже

03.08.2017
Эдуард Неделяев дает показания. Кадр ANNA-News
Эдуард Неделяев дает показания. Кадр ANNA-News
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"Военный суд ЛНР" приговорил блогера из Луганска Эдуарда Неделяева к 14 годам заключения по обвинениям в экстремизме и государственной измене. О приговоре, вынесенном 28 июля, в нынешний вторник сообщил сайт террористов ANNA-News, однако имя блогера в публикации не приводилось - упоминался некий "гражданин Н.". О том, что речь идет именно о Неделяеве, написал в среду на своей ФБ-странице украинский волонтер, бывший участник АТО Родион Шовкошитный.

Как заявил "чиновник генпрокуратуры ЛНР" Максим Козлов, Неделяев был объявлен виновным в том, что распространял в соцсетях и мессенджерах "негативную информацию о жителях ЛНР, унижающую честь и достоинства граждан, пытался разжечь ненависть и вражду по отношению к русской нации", а также "передавал представителям иностранной разведки данные" для подрыва "национальной безопасности" ЛНР.

В тот же день, 28 июля, тот же "военный суд ЛНР" вынес приговор некоей "гражданке В.". Она получила срок 12 лет по обвинению в государственной измене, совершенной "путем передачи представителям иностранной разведки сведений военного характера".

Чье имя зашифровано под этим инициалом, в СМИ, насколько известно, не сообщалось.

Как пишет Шовкошитный, после захвата Луганска террористами Неделяев не смог или не захотел уезжать из города, однако ЛНР не признал и в своих постах в Фейсбуке резко критиковал боевиков и Россию. Свою личность он не скрывал и никакой разведывательной информации украинским силовикам не передавал.

"Когда к нему пришли, он воспринял это с ироничной улыбкой, - заметил волонтер. - Эд допускал, что это случится".

Последняя запись на ФБ-странице Неделяева была помещена 21 ноября 2016 года, а уже 30 ноября террористы распространили видеозаписи его допросов, на которых похищенный признавался в том, что был "активным агентом СБУ и батальона "Айдар", а также "планировал проведение террористических акций в составе "партизанских групп сопротивления".

Новые признательные показания блогера террористы опубликовали в начале января. На видео Неделяев заявил, будто получил от СБУ задание взломать сайт предвыборного штаба Дональда Трампа, но отказался от этого задания, сославшись на то, что не разбирается в программировании.

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03.08.2017
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