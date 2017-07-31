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новость Террорист ДНР Погодин освобожден из-под экстрадиционного ареста в аннексированном Крыму

31.07.2017
Вадим Погодин. Кадр видео с youtube-канала "Свободная пресса"
Вадим Погодин. Кадр видео с youtube-канала "Свободная пресса"
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Бывший командир батальона террористов ДНР "Керчь" Вадим Погодин (позывной Керчь) освобожден в аннексированном Крыму из-под экстрадиционного ареста, под который был помещен на основании запроса Украины в Интерпол. Об этом в субботу вечером сообщил в Фейсбуке московский адвокат Глеб Глинка, сотрудничающий с "общерусским национальным движением" Игоря Гиркина.

Погодина освободили в связи с истечением 40-суточного срока экстрадиционного ареста, под который террорист был помещен 20 июня.

В понедельник замгенпрокурора Украины Евгений Енин отметил на своей ФБ-странице, что после ареста Погодина Генпрокуратура Украины так и не получила от России официального ответа на запрос о выдаче Погодина.

Как передавала "Украинская правда", Киев объявил террориста в международный розыск в июле 2015 года. Ему вменяются пытки украинских пленных, а также пытки и расстрел 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко. "Новая газета" писала, что к убийству подростка причастны также двое других террористов из батальона "Керчь": Ю. Москалев (Жора) и М. Сухомлинов (Буба).

23 июля 2014 года десятиклассника Чубенко похитили в Донецке, из-за того что на его рюкзаке была повязана сине-желтая лента. При досмотре у школьника нашли также шарф футбольного клуба "Карпаты". На этом основании террористы объявили подростка сторонников "Правого сектора".

Чубенко привезли в пгт Горбачево-Михайловка к юго-востоку от Донецка, где проводились казни пленных. Связанного подростка избивали ногами по голове; ему выбили зубы. Затем руки ему за спиной скрутили скотчем, футболку натянули на голову, кроссовки отобрали и повели на расстрел.

По свидетельству Москалева, школьника посадили в яму, после чего Сухомлинов выстрелил ему из пистолета в затылок. Поскольку после этого Чубенко еще подавал признаки жизни, Погодин добил подростка, выстрелив ему в голову еще четыре раза. Затем Москалев закопал яму.

Украина объявила в розыск всех троих соучастников. Москалев был задержан самими боевиками ДНР. Он уверил местных "судей", что непосредственно в убийстве не участвовал, получил небольшой срок и после освобождения выехал на родину в Чебоксары. Там его также задержали по красной карточке Интерпола, однако выдачи на Украину не произошло - как писала "Новая", "в силу неизвестных причин", - и террориста освободили.

Сухомлинов бежал в Россию вскоре после убийства Чубенко. Его местонахождение неизвестно.

Между тем Погодин, ранее неоднократно судимый, обосновался в аннексированном Крыму.

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31.07.2017
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