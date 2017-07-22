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новость Сын отечества

Мать пленного российского контрактника Агеева встретилась с сыном
22.07.2017
Светлана и Виктор Агеевы. Кадр видеозаписи "Новой газеты"
Светлана и Виктор Агеевы. Кадр видеозаписи "Новой газеты"
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статья Статья

Выход из плена

Люди медленно, но верно начинают, что ли, прозревать, сталкиваясь с прямой ложью, и случай Светланы Агеевой, один из первых в подобном роде, не станет последним. Поскольку в Донбассе воюют сотни, если не тысячи сослуживцев ее сына и каждый может завтра, заблудившись в чужом краю, попасть в плен.

Илья Мильштейн
03.07.2017

В СИЗО гогода Старобельска Луганской области Светлана Агеева, мать пленного российского контрактника Виктора Агеева, встретилась с сыном. Об этом сообщает "Новая газета".

Встречу помогли организовать администрация президента Украины Петра Порошенко и Служба безопасности Украины, сообщил сопровождавший Агееву корреспондент "Новой" Павел Каныгин. "Я узнал, что никто из российских представителей за этот уже почти месяц, который он находится под стражей, к нему не приходил. Даже российский консул. Хотя что в Харькове есть консульство", - отметил журналист.

Глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге, что Агеевой разрешили встретиться с сыном ради возобновления процесса освобождения заложников. "Принятое решение это очередная попытка Украины возобновить процесс освобождения заложников, который сегодня фактически блокируют представители так называемых ЛНР и ДНР, а фактически высшее руководство России. Их цель политическое давление на Украину. Мы призываем мать Агеева после встречи с сыном обратиться к президенту РФ по поводу освобождения всех украинских заложников", - сказал глава СБУ.

При этом Грицак отметил Агеева квалифицируются как терроризм. По словам главы СБУ, в ближайшее время это дело будет расследовано.

24 июня ефрейтор Агеев во время боя в составе разведгруппы ЛНРпопал в плен у села Желобок. Как сообщали в украинской 93-й отдельной механизированной бригаде, помимо российского ефрейтора в плен были захвачены еще трое боевиков ЛНР. Командир командир разведгруппы 38-летний капитан Александр Щерба (Алекс) еще один боевик погибли в бою.

СМИ тогда сообщали, что Агеев служил в 22-й отдельной гвардейской бригаде спецназа ГРУ, базирующейся не в Новочеркасске, а в Батайске. Были опубликованы фотографии ефрейтора с символикой ГРУ, а также с оружием в форме без опознавательных знаков. Эти снимки он ранее опубликовал в соцсетях.

Между тем в российском Минобороны заявили, будто Агеев уволился в запас летом 2016 года по окончании срочной службы. В свою очередь, в ЛНР ефрейтора назвали "добровольцем".

29 июня Светлана Агеева попросила посодействовать в освобождении сына партию "Яблоко". На другой день была опубликована аналогичная просьба Агеевой к Владимиру Путину.

В опубликованном 9 июля интервью ТСН Агеев признал, что на Украину прибыл не по собственной инициативе, а по приказу командования. В марте нынешнего года, рассказал Агеев, он подписал с Минобороны контракт и пошел служить в войсковую часть № 65246 в Новочеркасске. Там базируются полк связи и учебный центр российских ВВС. Уже через четыре дня контрактника отправили на Украину. Вместе с ним в соседнюю страну выехал и капитан Щерба.

12 июля Светлана Агеева записала видеобращение к Порошенко. Она просила украинского президента разрешить ей свидание с сыном. Агеева взывала к милосердию Порошенко украинского президента и просила помиловать ее сына или способствовать его обмену. "Если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребенка", - сказала Агеева.

Комментарии 44 комментария | Оставить комментарий Обсудить
22.07.2017
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