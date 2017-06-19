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Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко подтвердил, что покушение на Адама Осмаева, бывшего командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, совершил Артур Курмакаев (Денисултанов), известный как "личный киллер" главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии".

"Это - лицо, не раз менявшее фамилии и имена, - заметил изданию Шевченко. - Следствие знает их все, но не говорит, какое одно имя юридически действительно в данное время".

Чиновник добавил, что с установлением гражданства Курмакаева могут возникнуть сложности. "Только ждать официального подтверждения в ответ на запрос в РФ, которого вообще можно не дождаться", - пояснил он.

Накануне Шевченко рассказал "112 - Україні", что угроза жизни подозреваемого устранена и он уже был допрошен. Чиновник добавил, что, по данным МВД, нападавший совершил целый ряд преступлений, в том числе за пределами Украины. "Сейчас идут активные действия с международными партнерами, для того чтобы иметь возможность об этом говорить более или менее публично и убедительно", - заключил Шевченко.

Также он рассказал, что гражданин Украины Александр Дакар, документы на имя которого были обнаружены при подозреваемом, в действительности уже умер.

Шевченко определенно заявил, что в деле о покушении на Осмаева присутствует российский след.

Покушение на Осмаева было совершено 1 июня в центре Киева. Бывший комбат и его жена Амина Окуева договорились об интервью с человеком, который представился журналистом Le Monde Алексом Вернером. При встрече незнакомец выстрелил в грудь Осмаеву из пистолета Glock. В ответ Окуева четырежды выстрелила в нападавшего из наградного пистолета Макарова.

Обоих раненых доставили в больницу. Осмаева уже 8-го числа выписали. Днем раньше Печерский райсуд Киева арестовал Курмакаева без возможности освобождения под залог. После заседания подозреваемого вернули в больницу.

О том, что в Осмаева стрелял именно Курмакаев, украинские СМИ сообщили уже на другой день после покушения. Однако МВД страны до сих пор не подтверждало этого официально.

Сообщалось также, что в 2011 году Одинцовский горсуд Подмосковья приговорил Курмакаева к восьми годам колонии по обвинению в краже более 7 миллионов рублей и в принуждении к даче ложных показаний. Как он оказался на Украине и получил документы, неизвестно.

Тремя годами раньше, 11 июня 2008-го, Курмакаев был арестован в Вене за угрозы бывшему охраннику Кадырова Умару Исраилову. Осенью 2004 года тот бежал в Европу и подал в ЕСПЧ иск к России, в котором обвинил Кадырова в систематических пытках и похищениях для усмирения своих противников в 2003-2005 годах.

На допросе в венской полиции Курмакаев сообщил, что по приказу главы Чечни должен был убедить Исраилова вернуться, а в случае отказа - убить эмигранта. Курмакаев также рассказал о списках врагов Кадырова, насчитывавшем 300 человек, которых предполагается убить.

Взамен на свои показания Курмакаев потребовал политического убежища в Австрии, однако его депортировали в Россию. Там кадыровец заявил, что австрийская полиция подделала протоколы его допросов. "Официально заявляю: с Кадыровым не знаком. Со спецслужбами не сотрудничал, никаких заданий не получал и не выполнял", - уверял он.

13 января 2009 года Исраилов был убит. В Австрии за это преступление осуждены Отто Кальтенбруннера, который, как утверждалось, спланировал преступление, а также Турпали Джешуркаев и Сулейман Дадаев. Кадыров свою причастность к убийству Исраилова отрицал и называл это преступление провокацией против себя.

Осмаев в феврале 2012-го был задержан в Одессе по подозрению в совершении взрыва в квартире. Позже ФСБ заявила, что он готовил покушение на Владимира Путина. Вместе с Осмаевым арестовали Илью Пьянзина; он был выдан в Россию и в сентябре 2013 года осужден там к 10-летнему сроку. Между тем Осмаева в Россию не выдали, так как он успешно обжаловал в ЕСПЧ решение об экстрадиции.

На Украине Осмаева обвинили в незаконном изготовлении взрывчатки, въезде в страну по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности. В ноябре 2014 года он был освобожден из СИЗО. Через неделю Осмаев присоединился к батальону им. Дудаева, воевавшему в зоне АТО, а с февраля 2015-го, после гибели комбата - ичкерийского бригадного генерала Исы Мунаева, - некоторое время возглавлял это подразделение в звании майора.