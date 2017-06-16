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На Украине задержаны подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"В городе Павлоград Днепропетровской области представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией проводят необходимые следственные действия по делу о гибели экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, которых подозревают в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.
Между тем в пятницу утром начальник киевского главка Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в уголовном деле об убийстве Вороненкова подозрение пока никому не предъявлялось. "По этому делу действительно проведена серьезная работа. Есть ряд существенных направлений. Скажу больше: пока подозрение никому не предъявлялось. Но работа ведется очень плотно", - рассказал Крищенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Вороненков был застрелен днем 23 марта у отеля Premier Palace в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим беглым экс-депутатом Госдумы - Ильей Пономаревым. Позже в тот же день он должен был давать показания в Главной военной прокуратуре Украины, которая расследует дело о государственной измене, открытое против бежавшего в Россию бывшего президента страны Виктора Януковича.
На Вороненкова напали, когда он в сопровождении телохранителя выходил из гостиницы. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в лицо и одну в живот и умер на месте.
Телохранитель был ранен в область сердца, но открыл ответную стрельбу и смертельно ранил убийцу. Обоих доставили в больницу; убийца через несколько часов умер.
Президент Украины Петр Порошенко прямо обвинил в преступлении Россию. Генпрокурор Юрий Луценко также назвал версии о российском следе приоритетными.
Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти версии абсурдными и обвинил Украину в том, что она не смогла обеспечить безопасности беглого экс-депутата.
24 марта выяснилось, что убийцей Вороненкова был 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, с 2011 года находившийся в розыске по делу об экономических преступлениях. При этом утверждалось, что он больше года служил в Национальной гвардии и, хотя не воевал в зоне АТО, имел удостоверение участника боевых действий.
Сообщалось также, что Паршов никогда официально не покидал Украину, однако в начале 2015 года, пройдя пешком границу с Белоруссией, побывал в России, где прошел обучение на курсах подготовки диверсантов.
Вороненков с со своей женой Марией Максаковой, также экс-депутатом Госдумы, выехали на Украину еще в октябре прошлого года, сразу после окончания сроков своих полномочий, а в декабре получили гражданство этой страны. Об отъезде обоих, однако, стало известно лишь 14 февраля.
Известно, что Вороненков был одним из депутатов, в 2014 году проголосовавших за аннексию Крыма. Сам он, однако, оказавшись в Киеве, заявил, что в голосовании не участвовал. По его словам, за него проголосовали коллеги по фракции, хотя доверенности на это он им не давал.
16 февраля КПРФ исключила из своих членов Вороненкова, а "Единая Россия" - Максакову.
В конце концов главная вина погибшего в том и заключалась, что он нанес тяжелейшую травму управляющим Россией шпионам. Получалось, если уж сбежал Вороненков, то предать может каждый. Любой народный избранник, знакомец Суркова, приятель Нарышкина, старый друг страшно сказать кого. Любой носитель тайн - подлинных или выдуманных.
Теперь экс-депутат Вороненков объясняет, что на самом деле за Крым не голосовал, но это в сущности уже не имеет значения. Куда важнее понять другое. Вот эти его высказывания, предельно резкие, могли бы в случае чего повторить многие из бывших коллег и иных представителей власти - или Вороненков и тут уникален?
Любой клерк в администрации Путина знает больше и решает больше, чем депутат Думы. Но если один из депутатов поделился с украинскими следственными органами тем, что рассказал ему знакомый клерк, что же в этом плохого? В депутатской деятельности г-на Вороненкова появился хотя бы какой-то смысл.