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На Украине задержаны подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В городе Павлоград Днепропетровской области представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией проводят необходимые следственные действия по делу о гибели экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, которых подозревают в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

Между тем в пятницу утром начальник киевского главка Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в уголовном деле об убийстве Вороненкова подозрение пока никому не предъявлялось. "По этому делу действительно проведена серьезная работа. Есть ряд существенных направлений. Скажу больше: пока подозрение никому не предъявлялось. Но работа ведется очень плотно", - рассказал Крищенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вороненков был застрелен днем 23 марта у отеля Premier Palace в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим беглым экс-депутатом Госдумы - Ильей Пономаревым. Позже в тот же день он должен был давать показания в Главной военной прокуратуре Украины, которая расследует дело о государственной измене, открытое против бежавшего в Россию бывшего президента страны Виктора Януковича.

На Вороненкова напали, когда он в сопровождении телохранителя выходил из гостиницы. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в лицо и одну в живот и умер на месте.

Телохранитель был ранен в область сердца, но открыл ответную стрельбу и смертельно ранил убийцу. Обоих доставили в больницу; убийца через несколько часов умер.

Президент Украины Петр Порошенко прямо обвинил в преступлении Россию. Генпрокурор Юрий Луценко также назвал версии о российском следе приоритетными.

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти версии абсурдными и обвинил Украину в том, что она не смогла обеспечить безопасности беглого экс-депутата.

24 марта выяснилось, что убийцей Вороненкова был 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, с 2011 года находившийся в розыске по делу об экономических преступлениях. При этом утверждалось, что он больше года служил в Национальной гвардии и, хотя не воевал в зоне АТО, имел удостоверение участника боевых действий.

Сообщалось также, что Паршов никогда официально не покидал Украину, однако в начале 2015 года, пройдя пешком границу с Белоруссией, побывал в России, где прошел обучение на курсах подготовки диверсантов.

Вороненков с со своей женой Марией Максаковой, также экс-депутатом Госдумы, выехали на Украину еще в октябре прошлого года, сразу после окончания сроков своих полномочий, а в декабре получили гражданство этой страны. Об отъезде обоих, однако, стало известно лишь 14 февраля.

Известно, что Вороненков был одним из депутатов, в 2014 году проголосовавших за аннексию Крыма. Сам он, однако, оказавшись в Киеве, заявил, что в голосовании не участвовал. По его словам, за него проголосовали коллеги по фракции, хотя доверенности на это он им не давал.

16 февраля КПРФ исключила из своих членов Вороненкова, а "Единая Россия" - Максакову.