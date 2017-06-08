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Также: Украина, Право, Война, США, Европа, Мир, Россия, Общество, Политика | Персоны: Андрей Парубий, Мустафа Найем

новость Верховная рада Украины законодательно закрепила вступление в НАТО как приоритет

08.06.2017
Верховная рада Украины. Фото: rada.gov.ua
Верховная рада Украины. Фото: rada.gov.ua
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Верховная рада Украины приняла закон, закрепляющий вступление в НАТО как приоритет внешней политики страны. Соответствующая информация опубликована в карточке документа на сайте парламента. Законопроект поддержали 276 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов. Против выступили 25 членов парламента, воздержались 3, не голосовали 53.

Поправки вносятся в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины".

Законопроект был принят по сокращенной процедуре - сразу в двух чтениях, основном и окончательном.

Документ в Раду внесли 18 мая спикер Андрей Парубий (Народный фронт), первый вице-спикер Ирина Геращенко (Блок Петра Порошенко), депутаты Ирина Фриз, Ольга Белькова, Мустафа Найем (все трое - БПП), Юрий Береза (НФ), Алексей Скрыпник, Анна Гопко (оба - "Самопомощь") и Борис Тарасюк ("Батькивщина").

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось: "Агрессия Российской Федерации против Украины, аннексия части украинской территории поставили перед украинским государством неотложную задачу реально обеспечить национальную безопасность страны. Опыт ряда государств - соседей Украины свидетельствует, что в нынешних условиях как самый эффективный инструмент обеспечения безопасности, сохранения территориальной целостности и суверенитета они рассматривают структуры коллективной безопасности, функционирующие на основах прогрессивных демократических ценностей, а наиболее действенная из этих структур - Организация Североатлантического договора. Существенное расширение этой организации за последние годы - убедительное тому подтверждение".

Отмечается также, что идею вступления в НАТО сейчас стабильно поддерживает больше половины граждан страны, а реализация этой идеи "зависит главным образом от самой Украины и связана с несколькими формальными шагами", одним из которых и должно стать законодательное закрепление курса на получение членства в альянсе.

23 декабря 2014 года Верховная рада отменила закон о внеблоковом статусе Украины как не обеспечивающий безопасность государства. С 2015 года президент страны Петр Порошенко неоднократно заявлял о планах провести референдум по вопросу вступления Украины в альянс. В июне 2015-го он говорил, что такое голосование может быть организовано через шесть-семь лет. "Чтобы присоединиться к НАТО, необходимо, чтобы Украина отвечала ряду требований", - пояснял президент.

В феврале 2017-го Порошенко заявил, что, если четыре года назад вступление Украины в НАТО поддерживали лишь 16 процентов граждан, то теперь - 54 процента.

Между тем генсек альянса Йенс Столтенберг еще в декабре 2014 года указывал, что, прежде чем подавать заявку, Украине следует провести ряд реформ, в том числе антикоррупционную. Кроме того, напомнил Столтенберг, обязательным условием членства в НАТО является отсутствие территориальных споров. Таким образом, до деоккупации Крыма и восточных районов страны или же признания российской аннексии полуострова и "независимости" ДНР и ЛНР о членстве Украины в альянсе речи идти не может.

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08.06.2017
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