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новость Украинские силовики не дали вывезти в Россию экс-депутата Госдумы Крупчака

02.06.2017
Задержание похитителей Крупчака. Фото с ФБ-страницы Юрия Луценко
Задержание похитителей Крупчака. Фото с ФБ-страницы Юрия Луценко
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Прокуратура Киевской области совместно с работниками СБУ задержала преступную группу, участники который за вознаграждение в 17 миллионов долларов должны были похитить и вывезти в Россию живущего на Украине бывшего депутата Госдумы и владельца Архангельского целлюлозно-бумажного комбината Владимира Крупчака. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в генеральной прокуратуре страны.

Как написал на своей ФБ-странице генпрокурор страны Юрий Луценко, в состав группы входил начальник одного из райотделов полиции Киевской области. Луценко уточнил, что предполагаемых преступников задержали в момент получения ими аванса в 100 тысяч долларов за будущее похищение.

Крупчак в 2004-2007 годах был депутатом Госдумы от "Единой России", входил в контрольно-ревизионную комиссию партии. С 1996 по 2004 год бизнесмен был председателем совета директоров Архангельского ЦБК.

Когда подконтрольный миллиардеру Олегу Дерипаске фонд "Базовый элемент" приобрел треть акций предприятия, и олигарх намеревался стать единоличным владельцем комбината, Крупчак вступил с ним в конфликт. В итоге против бывшего владельца ЦБК возбудили уголовное дело. В декабре 2007 года, когда у Крупчака закончились депутатские полномочия и вместе с ними иммунитет от преследования, он получил гражданство Украины и переехал в эту страну.

На Украине Крупчак владеет Обуховским картонным комбинатом.

23 марта в Киеве был застрелен депутат экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. Его убили у отеля Premier Palace в центре города, когда направлялся на встречу с другим беглым экс-депутатом Госдумы - Ильей Пономаревым. Позже в тот же день он должен был давать показания в Главной военной прокуратуре Украины, которая расследует дело о государственной измене, открытое против бежавшего в Россию бывшего президента страны Виктора Януковича. В России Вороненков находился в розыске по обвинению в мошенничестве. Экс-депутат вместе с женой, депутатом от "Единой России" Мариной Максаковой, выехали на Украину после окончания полномочий, но об этом стало известно лишь 14 февраля.

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02.06.2017
в блоге Блоги
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Сбежавшему не уйти

Илья Мильштейн, 24.03.2017

В конце концов главная вина погибшего в том и заключалась, что он нанес тяжелейшую травму управляющим Россией шпионам. Получалось, если уж сбежал Вороненков, то предать может каждый. Любой народный избранник, знакомец Суркова, приятель Нарышкина, старый друг страшно сказать кого. Любой носитель тайн - подлинных или выдуманных.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Диво издалека

Илья Мильштейн, 15.02.2017

Теперь экс-депутат Вороненков объясняет, что на самом деле за Крым не голосовал, но это в сущности уже не имеет значения. Куда важнее понять другое. Вот эти его высказывания, предельно резкие, могли бы в случае чего повторить многие из бывших коллег и иных представителей власти - или Вороненков и тут уникален?
Виталий Портников

Умри, Денис

Виталий Портников, 17.02.2017

Любой клерк в администрации Путина знает больше и решает больше, чем депутат Думы. Но если один из депутатов поделился с украинскими следственными органами тем, что рассказал ему знакомый клерк, что же в этом плохого? В депутатской деятельности г-на Вороненкова появился хотя бы какой-то смысл.
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27.01.2017 Бывший депутат Госдумы от КПРФ дал показания против Януковича →
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