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Прокуратура Киевской области совместно с работниками СБУ задержала преступную группу, участники который за вознаграждение в 17 миллионов долларов должны были похитить и вывезти в Россию живущего на Украине бывшего депутата Госдумы и владельца Архангельского целлюлозно-бумажного комбината Владимира Крупчака. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в генеральной прокуратуре страны.

Как написал на своей ФБ-странице генпрокурор страны Юрий Луценко, в состав группы входил начальник одного из райотделов полиции Киевской области. Луценко уточнил, что предполагаемых преступников задержали в момент получения ими аванса в 100 тысяч долларов за будущее похищение.

Крупчак в 2004-2007 годах был депутатом Госдумы от "Единой России", входил в контрольно-ревизионную комиссию партии. С 1996 по 2004 год бизнесмен был председателем совета директоров Архангельского ЦБК.

Когда подконтрольный миллиардеру Олегу Дерипаске фонд "Базовый элемент" приобрел треть акций предприятия, и олигарх намеревался стать единоличным владельцем комбината, Крупчак вступил с ним в конфликт. В итоге против бывшего владельца ЦБК возбудили уголовное дело. В декабре 2007 года, когда у Крупчака закончились депутатские полномочия и вместе с ними иммунитет от преследования, он получил гражданство Украины и переехал в эту страну.

На Украине Крупчак владеет Обуховским картонным комбинатом.

23 марта в Киеве был застрелен депутат экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. Его убили у отеля Premier Palace в центре города, когда направлялся на встречу с другим беглым экс-депутатом Госдумы - Ильей Пономаревым. Позже в тот же день он должен был давать показания в Главной военной прокуратуре Украины, которая расследует дело о государственной измене, открытое против бежавшего в Россию бывшего президента страны Виктора Януковича. В России Вороненков находился в розыске по обвинению в мошенничестве. Экс-депутат вместе с женой, депутатом от "Единой России" Мариной Максаковой, выехали на Украину после окончания полномочий, но об этом стало известно лишь 14 февраля.