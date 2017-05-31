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Государственная исполнительная служба Украины наложила арест на принадлежащие "Газпрому" акции "Газтранзита". Такая информация содержится в отчете российской нефтегазовой компании, передает Интерфакс.

"Газпром" получил информацию об аресте своей доли в "Газтранзите" 12 мая, говорится в отчете. В отношении компании на Украине открыто исполнительное производство на сумму около 189 миллиардов гривен, из 172 миллиарда составляет задолженность по штрафу, еще 17 миллиардов - исполнительный сбор.

Компания "Газтранзит" была создана в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины. "Газтранзит" занимается проектом по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, проходящего по территории Одесской области и Молдавии. Примерно по 40 процентов акции компании принадлежит "Газпрому" и украинскому "Нафтогазу", еще около 20 процентами владеет турецкая компания Turusgas.

16 мая в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) сообщили о начале ареста имущества "Газпрома" в стране в целях взыскания штрафа и пени в размере 172 миллиардов гривен.

В октябре антимонопольное ведомство подало в Хозяйственный суд Киева иск о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил требования АМКУ и постановил взыскать с "Газпрома" 172 миллиарда гривен.

В феврале 2017 года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с компании средств. В марте "Газпром" обжаловал это решение в кассационном порядке.

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85,9 миллиарда гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

12 апреля Газпром" попытался оспорить наложенный штраф в Хозяйственном суде Киева, но жалобу компании отказались принять к рассмотрению. "Газпром" обжаловал решение суда о возврате иска в высших инстанциях, но суды высших инстанций, в том числе Верховный суд Украины, признали решение законным.