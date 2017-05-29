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Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе. Об этом сообщает портал Marketing Challenge со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гилянскую.

По словам Гилянской, обыски проводятся в рамках дела, возбужденного по статье 111 УК Украины (государственная измена, предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы). Издание отмечает, что действие статьи распространяется на угрозу информационной безопасности страны.

Как передают "Ведомости", в "Яндексе" подтвердили информацию об обысках в украинских офисах компании. "В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", - сказал PR-директор компании Очир Манджиков.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают информацией о причинах обысков. "Мы пока еще не обладаем полной информацией. Нужно понять, с чем это связано, что это - следственные или проверочные действия. Мы пока этого не знаем. Поэтому я не могу более детально вам ответить", - заявил Песков.

16 мая вступил в силу подписанный накануне указ Порошенко о расширении санкций против России. В санкционный список попали 1228 физических и 468 юридических лиц. Среди них оказалась соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники". Доступ к ним на территории Украины будет заблокирован. Под санкции также подпали Mail.Ru Group и ООО "Яндекс", их дочерние украинские компании, разработчик словарей и программ для распознавания текста ABBYY и крупнейший поставщик софта для делопроизводства 1С. Украинских провайдеров обязали заблокировать все их ресурсы. Также будут заблокированы сайты "Лаборатории Касперского" и DrWeb, уже находящихся под санкциями