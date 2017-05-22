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новость В Киеве взорвали гранату во дворе штаба "Национального корпуса"

22.05.2017
Преступник бросает гранату в штаб "Национального корпуса". Кадр камеры видеонаблюдения
Преступник бросает гранату в штаб "Национального корпуса". Кадр камеры видеонаблюдения
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В Киеве в ночь на понедельник неизвестный взорвал гранату во дворе жилой многоэтажки, на первом этаже которой расположен центральный штаб партии "Национальный корпус" (бывший гражданский корпус "Азов"). Об этом сообщается на сайте партии.

Инцидент произошел около 3 часов. Скрытая камера видеонаблюдения засняла нападавшего.

Как уточняет столичное управление Национальной полиции, пострадавших нет. Взрывом поврежден металлический забор вокруг здания; также обгорела стена первого этажа.

По состоянию на 15:06 по местному времени (летом соответствует московскому) дело возбуждено еще не было - продолжалась доследственная проверка. По предварительным данным, была взорвана граната РГД-5.

В сообщении "Национального корпуса" отмечается, что неделю назад, 15 мая, в окно штаба уже была заложена тротиловая шашка. Прибывшая полиция обезвредила взрывчатку.

В партии не исключили, что прошедшие атаки - месть пророссийских сил за выступления 9 мая. "Тогда наши активисты помешали лидерам сепаратистских партий, ведущих свою деятельность на Украине, принять участие в пророссийских шабашах имени "победы" в центре столицы", - отмечается в сообщении.

"Однако, учитывая отнюдь не короткий список акций, успешно проведенных "Национальным корпусом" в последнее время, - говорится далее, - мы не исключаем причастности к преступлению и других виновных".

Несмотря на прошедшие атаки, заключили в партии, акции продолжатся. "Попытки запугать нас - подтверждение того, что мы поступаем правильно и что наши действия мешают существованию здесь русского мира", - подчеркивается в публикации.

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22.05.2017
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