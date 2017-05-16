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Верховная рада Украины запретила изготовление и демонстрацию георгиевских лент, в том числе их ношение. Об этом сообщает "Украинская правда". В поддержку законопроекта, внесенного депутатом от Народного фронта, советником главы МВД Антоном Геращенко, было отдано 238 голосов.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий, однопартиец Геращенко, перед голосованием заметил, что "георгиевская лента стала символом оккупационной войны Российской Федерации против Украины".

За нарушение введенного запрета предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 50 до 150 не облагаемых налогами минимумов доходов (850-2550 гривен, то есть примерно 1800-5400 рублей) или до 15 суток ареста. При повторном привлечении по этой же статье КоАП максимальная сумма штрафа возрастает до 300 не облагаемых налогами минимумов. Сама георгиевская лента подлежит конфискации.

Запрет не распространяется на документы и государственные награды, выдававшиеся до 2015 года, боевые знамена в музейных экспозициях, а также на могильные сооружения.

Как следует из карточки законопроекта, в парламент он был внесен еще в июне 2015-го. В марте прошлого года документ был одобрен профильным комитетом, а в феврале нынешнего - включен в повестку сессии.