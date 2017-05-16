О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.260976.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.260976.html
Также: Украина, Европа, Россия, Право, Экономика, Война, Политика, Мир, Общество

новость Суровое нагазание

На Украине начат арест имущества "Газпрома"
16.05.2017
Здание "Газпрома". Фото: gazprom.ru
Здание "Газпрома". Фото: gazprom.ru
Реклама

Государственная исполнительная служба Украины открыла производство по взысканию наложенного Антимонопольным комитетом (АМКУ) штрафа и пени в размере 172 миллиардов гривен с ПАО "Газпром" и ареста имущества компании на территории страны. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на пресс-секретаря АМКУ Михаила Новицкого.

"Поступили в адрес комитета уже постановления об открытии производства и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому руководство комитета рассматривает возможность взыскания средств другим путем", - заявил Новицкий.

В октябре антимонопольное ведомство подало в Хозяйственный суд Киева иск о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил требования АМКУ и постановил взыскать с "Газпрома" 172 миллиарда гривен.

В феврале 2017 года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с компании средств. В марте "Газпром" обжаловал это решение в кассационном порядке.

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85,9 миллиарда гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

12 апреля Газпром" попытался оспорить наложенный штраф в Хозяйственном суде Киева, но жалобу компании отказались принять к рассмотрению. "Газпром" обжаловал решение суда о возврате иска в высших инстанциях, но суды высших инстанций, в том числе Верховный суд Украины, признали решение законным.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
16.05.2017
новость Новости по теме
18.01.2017 "Нафтогаз" отказался заплатить "Газпрому" 5,3 миллиарда долларов по правилу "бери или плати" →
21.09.2016 Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу "Газпрома" →
10.06.2016 Украина отказалась закупать газ по предложенной Россией цене →
07.06.2016 "Нафтогаз Украины" попросил "Газпром" возобновить поставки газа с июля →
Фото и Видео
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
28640
Play own
Крым: оккупанты против "экстремистов"
Реклама
Выбор читателей
новость WP: Трамп выдает секреты
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Познер: Атеистов преследуют
Владимир Познер. Фото с сайта www.vladimirpozner.ru
в блоге Птенцы гнезда Бастрыкина
383
новость Киев заблокирует российские соцсети
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
статья Две руки Путина
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге На бой за честь России
383
новость Массовые казни в Сирии
Тюрьма Саидная: вид с воздуха. Кадр из фильма Amnesty International
статья Как вывели Навального
Илья Мильштейн
новость Иск Дерипаски к АР
Олег Дерипаска. Фото: Википедия
в блоге Постыдитесь, лицемеры
383
новость Чтение закона о сносе отложено
На митинге против сноса пятиэтажек. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Угрозы российской экономике
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Югра: попа проверяют на экстремизм
Алексей Екимов. Фото: ugraeparhia.ru
новость Создается совет по культуре и религии
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
новость Умер лидер Норильского восстания
Евгений Грицак. Фото: radiosvoboda.org
новость Путин: WannaCry запустили спецслужбы США
Скриншот заставки вируса WannaCry
новость Взрыв газа в Волгограде
После взрыва. Фото с ФБ-страницы Виталия Аркова
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Дело Магнитского: заплатят втрое
Денис Кацыв. Источник: skurlatov.livejournal.com
новость РКН готовит блокировку Telegram
Логотип мессенджера Telegram