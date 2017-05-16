Реклама

Государственная исполнительная служба Украины открыла производство по взысканию наложенного Антимонопольным комитетом (АМКУ) штрафа и пени в размере 172 миллиардов гривен с ПАО "Газпром" и ареста имущества компании на территории страны. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на пресс-секретаря АМКУ Михаила Новицкого.

"Поступили в адрес комитета уже постановления об открытии производства и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому руководство комитета рассматривает возможность взыскания средств другим путем", - заявил Новицкий.

В октябре антимонопольное ведомство подало в Хозяйственный суд Киева иск о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил требования АМКУ и постановил взыскать с "Газпрома" 172 миллиарда гривен.

В феврале 2017 года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с компании средств. В марте "Газпром" обжаловал это решение в кассационном порядке.

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85,9 миллиарда гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

12 апреля Газпром" попытался оспорить наложенный штраф в Хозяйственном суде Киева, но жалобу компании отказались принять к рассмотрению. "Газпром" обжаловал решение суда о возврате иска в высших инстанциях, но суды высших инстанций, в том числе Верховный суд Украины, признали решение законным.