Реклама

В селе Устье Снятинского района Ивано-Франковской области Украины 14 мая в возрасте 90 лет умер Евгений Грицак (Грицяк), один из лидеров Норильского восстания заключенных в 1953 году. Об этом сообщил на своей ФБ-странице директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Президент Украины Петр Порошенко назвал покойного "одним из бесстрашных лидеров политических заключенных, восставших против режима ГУЛАГа". "С глубокой печалью воспринимаем это известие, - написал президент о смерти Грицака, - но с глубокой благодарностью будем помнить данный им пример несокрушимости духа и воли к борьбе за свободу в наихудших обстоятельствах".

Грицак родился в августе 1926 года в селе Стецева, также находящемся в границах нынешнего Снятинского района. В 16-17 лет стал членом молодежной сети Организации украинских националистов; готовился к борьбе с немцами. Перед приходом в 1944-м Красной армии не стал скрываться, так как не считал себя виновным перед Советами. Был мобилизован и последний год германо-советской войны воевал в Красной армии. Получил ранение; был награжден двумя медалями.

В 1949 году Грицака арестовали как бывшего члена ОУН и приговорили к 25 годам лагерей. Отбывал срок в Казахстане, затем был вывезен в Норильск. В годы заключения противостоял произволу тюремщиков, за что получил 42 дисциплинарных взыскания; трижды переводился в крытую тюрьму.

Во время Норильского восстания 1953 года возглавлял забастовочный комитет 4-го лаготделения. После подавления протестов содержался во Владимирском централе.

В 1956 году Грицак был освобожден постановлением комиссии президиума Верховного совета СССР и вернулся на Западную Украину. Однако в 1958-м его прописку аннулировали, заявив, что жить в этом регионе бывшему политзеку запрещено. Грицак переехал в Караганду.

Там в 1959 году Грицака арестовали повторно - после постановления президиума Верховного совета СССР, отменившего постановление 1956-го в связи с тяжестью вмененного политзеку преступления. Приговор к 25 годам лагерей вновь вступил в силу.

Грицак добился пересмотра дела. В 1964-м военная коллегия Верховного суда СССР сократила политзеку срок до 10 лет и сняла с него судимость.

После освобождения в том же году Грицак вернулся на Западную Украину. В диссидентском движении он участия не принимал. Тем не менее бывший политзек подвергался притеснениям - ему отказывали в трудоустройстве, угрожали уволить с работы жену, а самого его снова отправить в заключение. Грицак решил эмигрировать. В 1973-м бывший солагерник прислал ему вызов в Израиль, однако разрешения на выезд Грицаку так и не дали.

В 1980 году издательство "Смолоскип" ("Факел"), действовавшее тогда в Балтиморе, опубликовало книгу бывшего политзека "Краткая запись воспоминаний. История Норильского восстания". После этого Грицак столкнулся с новыми притеснениями и угрозами со стороны КГБ. Тогда он обратился с письмом к генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. В письме среди прочего говорилось: "Оба мы равноправные граждане Советского Союза и... оба написали свои воспоминания... Вы опубликовали свои воспоминания в Советском Союзе и за рубежом, я - только за рубежом. Но Вас не вызывают, как меня, в КГБ и не спрашивают, каким путем Вы передали за границу Ваши воспоминания, от Вас не требуют отречься от Вашей работы".

После достижения Украиной независимости Грицак в разное время был награжден орденами "За мужество" III и I степеней, а в прошлом году - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

В одиночной камере Владимирского централа в середине 1950-х Грицак увлекся йогой. Чтобы освоить ее, он там же, в заключении, выучил английский язык. В 1992 и 2015 годах вышли две книги по йоге в переводах бывшего политзека.

Норильское восстание проходило с 26 мая по 4 августа 1953 года во всех шести отделениях Горлаг (Особлага № 2); ближе к концу его поддержали также два отделения Норильлага (Норильского исправительно-трудового лагеря). В протестах участвовали свыше 16 тысяч заключенных; другие источники оценивают численность восставших в 30 тысяч.

Выступление было ненасильственным и сводилось по существу к забастовке. Политзеки требовали сократить рабочий день с 10-12 часов до 7-8, выплатить заработанные деньги и улучшить условия содержания. В числе других требований были пересмотр дел, привлечение к ответственности тюремщиков, виновных в произволе, смягчение наказаний по обвинениям в нарушении режима.

Восстание было подавлено силой. По официальным данным, погибли 150 протестующих, ранения получили 226. Между тем заключенные заявляли примерно о 1000 убитых и раненых.

Через несколько месяцев после выступления Горлаг был закрыт.