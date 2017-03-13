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новость Украинские активисты блокируют работу российских банков

13.03.2017
Акция "Национального корпуса" у Сбербанка России в Киеве. Фото: nationalcorps.org
Акция "Национального корпуса" у Сбербанка России в Киеве. Фото: nationalcorps.org
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В Киеве активисты партии "Национальный корпус" провели символическую акцию протеста против работы Сбербанка России на Украине. Об этом сообщает "Обозреватель". У центрального офиса Сбербанка на Владимирской улице собрались несколько десятков человек с флагами. За короткое время они частично замуровали вход бетонными блоками, скрепив их цементным раствором.

"Это центральный офис Сбербанка России, мы его тотально блокируем, мы закладываем кирпичом входы, и с этого дня он не будет работать. Постоянно мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения", - заявил депутат Верховной рады Андрей Билецкий - лидер "Национального корпуса" и основатель полка "Азов".

В пресс-службе банка сообщили, что в целях безопасности работа отделения приостановлена. На месте акции присутствовали несколько полицейских; протестующим они не препятствовали. В киевской полиции пояснили, что пресекать действия активистов стали бы лишь в случае грубого нарушения теми общественного порядка.

Как передавал "Укринформ", 10 марта соорганизатор железнодорожной блокады ДНР и ЛНР, бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский заявил, что активисты дают вкладчикам Сбербанка России две недели на то, чтобы забрать свои средства. По истечении этого срока активисты сделают невозможной работу Сбербанка в стране.

Виногродский добавил, что штаб блокады поддерживает позицию главы МВД Арсена Авакова, который ранее назвал действия Сбербанка направленными против Украины. Активист обратился к властям своей страны с призывом проконтролировать, чтобы средства из этого банка не ушли в Россию.

30 января акции протеста прошли возле Проминвестбанка, БМ-банка, ВТБ и Альфа-банка. Возле их офисов разлили красную краску. Также активисты расклеили на стенах стикеры с надписями "Добро пожаловать в Россию" (на русском) и "Внимание! Это банк страны-агрессора. Он будет закрыт" (на украинском). 3 февраля активисты "Национального корпуса" заварили ворота и входную дверь ВТБ.

В ночь на 13 марта в нескольких областях Украины неизвестные заблокировали работу десятков банкоматов российских банков. Они заклеили витрины и двери банков стикерами, а сами банкоматы залили монтажной пеной. Ответственность за атаки взял на себя гражданский корпус "Азов". Он назвал свою акцию Rusbankover.

С конца января штаб блокады препятствует торговле с ДНР и ЛНР. Первоначально требованием акции было освобождение боевиками пленных военных и активистов. Затем требования были выдвинуты и к правительству Украины. Штаб настаивает на принятии закона "Об оккупированных территориях", прекращении поставок угля из ДНР и ЛНР и полного разрыва любых экономических связей с ними.

4 марта активисты объявили о начале торговой блокады России. На станции Конотоп в Сумской области была перекрыта одна из основных железнодорожных магистралей, связывающих Украину с соседней страной. Движению пассажирских поездов участники акции не препятствовали.

Между тем 13-го числа Штаб блокады торговли с оккупантами сообщил, что СБУ захватила редут активистов на реке Кривой Торец в Донецкой области. Между тем пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская, как передает "Интерфакс-Украина", опровергла эту информацию, заявив: "Мы никого не штурмуем, проводятся контрдиверсионные мероприятия". Позже в Антитеррористическом центре заявили, что задержаны 43 человека, отказавшихся сдать оружие и коктейли Молотова: в районе АТО любое оружие запрещено.

Вечером на площади Независимости в Киеве сторонники блокады провели митинг, собравший несколько сотен человек. Они выразили возмущение задержанием активистов и потребовали от властей освободить их, а также прекратить торговлю с ДНР и ЛНР. Один из выступавших предложил вновь выйти на площадь 14 марта, если власть эти требования проигнорирует.

По окончании митинга часть протестующих двинулась шествием к администрации президента Украины на Банковой улице.

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13.03.2017
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Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру

Не дать стране угля

Ольга Решетилова, 07.02.2017

В Донбассе на фоне активизации боевых действий начались столкновения между украинской полицией и участниками железнодорожной блокады. Ветераны АТО и добровольцы перекрывают путь составам, блокируя торговлю с оккупированными территориями. Один из организаторов блокады Семен Семенченко заявил о намерении выставить вооруженные посты. Чего добиваются ветераны и их координаторы? Видеорепортаж из зоны АТО.

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