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В Донецке умер один из основателей самопровозглашенной Донецкой народной республики, организатор "Русской весны" в Донбассе Владимир Макович. Об этом в своем Фейсбуке сообщил "экс-замминистра иностранных дел" ДНР Борис Борисов.

Информацию о смерти Маковича Интерфаксу подтвердил руководитель агентства News Front Константин Кнырик. "Депутат первого созыва парламента ДНР, человек, зачитавший Декларацию о государственном суверенитете ДНР, Владимир Макович, к сожалению, скончался сегодня в результате болезни", - сказал Кнырик.

По его словам, у Маковича были проблемы с сердцем. "Предварительно, причина смерти - сердечный приступ", - добавил Кнырик.

Неназванный представитель пресс-службы народного совета ДНР в свою очередь рассказал РИА "Новости", что причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга, "выявленная у него еще до начала событий в Донбассе". По словам источника, Макович "умер незадолго до проведения операции - проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков".

Владимир Макович возглавил верховный совет ДНР после отставки Дениса Пушилина. В июле 2014 года Маковича, занимавший на тот момент пост "вице-премьера" ДНР, арестовали по подозрению в причастности к гибели оператора "Первого канала" Анатолия Кляна.

8 февраля в Донецке был убит командир подразделения боевиков "Сомали" Михаил Толстых (Гиви). В окно его кабинета выстрелили из реактивного огнемета "Шмель", боевик погиб на месте. В ДНР заявили, что смерть Гиви - "продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса". В октябре в Донецке был убит командир батальона боевиков "Спарта" Арсений Павлов (Моторола).