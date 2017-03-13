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новость В Донецке умер один из основателей ДНР Макович

13.03.2017
Владимир Макович. Фото: dialog.ua
Владимир Макович. Фото: dialog.ua
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В Донецке умер один из основателей самопровозглашенной Донецкой народной республики, организатор "Русской весны" в Донбассе Владимир Макович. Об этом в своем Фейсбуке сообщил "экс-замминистра иностранных дел" ДНР Борис Борисов.

Информацию о смерти Маковича Интерфаксу подтвердил руководитель агентства News Front Константин Кнырик. "Депутат первого созыва парламента ДНР, человек, зачитавший Декларацию о государственном суверенитете ДНР, Владимир Макович, к сожалению, скончался сегодня в результате болезни", - сказал Кнырик.

По его словам, у Маковича были проблемы с сердцем. "Предварительно, причина смерти - сердечный приступ", - добавил Кнырик.

Неназванный представитель пресс-службы народного совета ДНР в свою очередь рассказал РИА "Новости", что причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга, "выявленная у него еще до начала событий в Донбассе". По словам источника, Макович "умер незадолго до проведения операции - проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков".

Владимир Макович возглавил верховный совет ДНР после отставки Дениса Пушилина. В июле 2014 года Маковича, занимавший на тот момент пост "вице-премьера" ДНР, арестовали по подозрению в причастности к гибели оператора "Первого канала" Анатолия Кляна.

8 февраля в Донецке был убит командир подразделения боевиков "Сомали" Михаил Толстых (Гиви). В окно его кабинета выстрелили из реактивного огнемета "Шмель", боевик погиб на месте. В ДНР заявили, что смерть Гиви - "продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса". В октябре в Донецке был убит командир батальона боевиков "Спарта" Арсений Павлов (Моторола).

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13.03.2017
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Виталий Портников

Не в бою и не в странствии

Виталий Портников, 10.02.2017

Гиви не первый и не последний бандит, используемый российской пропагандой для создания образа "героя русского мира". Такие появлялись во всех организованных Кремлем войнах. И всегда эти люди затем гибли не в бою, а при загадочных обстоятельствах, которые так никогда и не бывали расследованы.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

На то и моторолись

Илья Мильштейн, 17.10.2016

Короткое слово "Крым" должно послужить подсказкой. Это ведь слово ключевое, если говорить как минимум о невзгодах последних двух с половиной лет. Слово многозначное, включающее в себя и политику, и экономику, и Моторолу в широком смысле, и в особенности осатаневшее от вседозволенности начальство.

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