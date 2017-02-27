О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.259112.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.259112.html
Также: Украина, Россия, Война, Спецслужбы, Право, Наука, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Гурий Корнильев

новость Ялтинского биолога Корнильева ФСБ опросила о связях с континентальной Украиной

27.02.2017
Гурий Корнильев. Фото с ФБ-страницы Crimean Human Rights Group
Гурий Корнильев. Фото с ФБ-страницы Crimean Human Rights Group
Реклама
465
Вера Лаврешина 27.02.2017
в блоге Наши и ваши знамена

Ялтинский биолог Гурий Корнильев, прошлым летом уволенный из Никитского ботанического сада за отказ принимать российское гражданство, был опрошен в погрануправлении ФСБ в аннексированном Симферополе о связях с континентальной Украиной. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на самого ученого.

На "беседу" к силовикам Корнильева вызвали в пятницу по телефону. Оперативник, отказавшийся представиться, сообщил, что ученому нужно "ответить на несколько вопросов". Причины вызова силовик не уточнил, заявив, что это "не телефонный разговор". В случае неявки он пригрозил биологу принудительным приводом.

В понедельник, когда Корнильев явился в управление, оперативник назвал ему только свою фамилию (в публикации правозащитников не приводится), а должность и звание не сообщил, сославшись на "секретность". Необходимость "беседы", по словам биолога, силовик мотивировал неубедительно. "Якобы в федеральном розыске находится человек, пересекший границу и имеющий со мной похожие исходные данные", - рассказал ученый.

В ходе "беседы", продолжавшейся два часа, Корнильеву была задана масса вопросов. В частности, оперативника интересовала тема кандидатской диссертации ученого, знание языков, образование родителей, частота поездок за границу и на континентальную Украину, наличие на континенте родственников. Кроме того, силовик выяснял, какими видами спорта занимается биолог, годен ли он к службе в армии, имеет ли знакомых среди украинских силовиков, участвовал ли в киевском Евромайдане и митингах в поддержку Украины.

"Спрашивал в подробностях, какой работой я занимался на должности научного сотрудника, с какими растениями работал, - рассказал Корнильев правозащитникам. - Интересовался, не было ли у меня возможности передать секретную научную информацию на материк через интернет на работе, и вообще с какой целью я использовал на работе интернет".

Также оперативник спросил, собирается ли ученый получать российское гражданство.

"Под конец, - заключил биолог, - упрекнув, что я отвечаю расплывчато, пытался заверить меня в своих дружеских чувствах и заявил, что информацию он собирает для моего же блага: "К вам будет меньше вопросов при пересечении границы".

По окончании опроса силовик дал Корнильеву подписать документ, в котором были зафиксированы ответы ученого, в основном на вопросы о биографии и круге общения.

В связи с рассказом ученого Крымская правозащитная группа напомнила, что на "беседы" к силовикам без официальной повестки ходить не следует, а от дачи пояснений нужно отказываться, ссылаясь на статью 51 российской Конституции.

Кандидат биологических наук Корнильев с 2005 года работал в Никитском ботаническом саду; с января 2014-го - в должности научного сотрудника. 8 августа 2016-го ученого уволили с работы. Формальным поводом послужило сокращение его должности. Однако действительной причиной стал отказ Корнильева принимать российское гражданство.

Заявление об отказе биолог подал сразу после аннексии Крыма, в марте 2014 года. В последующие два года руководство ботанического сада неоднократно требовало от Корнильева отозвать эту бумагу.

Куратор группы молодых ученых Александр Ярош заявлял коллеге, что, поскольку тот "продемонстрировал антироссийскую позицию", теперь он не имеет "морального права" работать "на российском предприятии" и должен уезжать на континентальную Украину. Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь, в свою очередь, сетовал, что ему приходится письменно обосновывать вышестоящему начальству наличие в штате иностранного гражданина.

За отказ принимать российское гражданство лишились работы и еще двое сотрудников ботанического сада. Один, как и сам Корнильев, был уволен по сокращению штатов; другой ушел по собственному желанию, после того как его сняли с руководящей должности.

Первоначально биолог пытался найти новую работу в Ялте. "На материковой Украине у меня нет жилья, - пояснял он правозащитникам. - В Крыму у меня мама-пенсионерка, ей 74 года, и я не могу ее бросить". Однако на винзаводе "Магарач", куда обратился ученый, сначала пообещали рассмотреть его кандидатуру, а затем заявили, что вакансии нет. Сам биолог предполагал, что ему отказывают, после того как выясняют на предыдущем месте работы действительную причину увольнения.

В начале 2014 года Корнильев был председателем совета молодых ученых ботанического сада. На май 2014-го в Никитском ботаническом саду была запланирована научная конференция. В марте, еще до "референдума" об аннексии, Корнильев разослал приглашенным участникам конференции из России и других стран Таможенного союза письмо, в котором заявил об открытой военной интервенции Москвы и призвал коллег максимально распространить его обращение.

В Крыму, говорилось в обращении, русскоязычное население никогда не преследовали и не притесняли, и в защите оно не нуждается. Если полуостров будет отторгнут, предупреждал Корнильев, "Россия получит статус государства-агрессора и в случае вооруженного конфликта все наши добрососедские и научные связи будут утеряны".

Гурий Корнильев, ученый-биолог

2. Открыто заявляю как русский по национальности, что никаких преследований русских и в какой-либо мере ущемления прав русских на юго-востоке Украины, который призывает защищать В. Путин, не было и нет. Русскоязычные граждане всегда имели возможность общаться на русском языке, обучаться в русских школах, выступать на пророссийских митингах, свободно участвовать в работе пророссийских организаций. Поэтому не верьте словам В. Путина, что русских в Украине надо защищать вооруженным путем. Мы не звали российские войска в Украину и в частности в Крым и не нуждаемся в вашей защите. Об этом также свидетельствуют массовые митинги на юге и востоке Украины (Одесса, Николаев, Харьков, Донецк и др.) в защиту единства страны и начавшаяся мобилизация в армию.

3. Движение "Евромайдан" также не было антироссийским по сути. Оно объединило всех граждан Украины (с востока и запада), недовольных тотальной коррупцией и произволом власти, невыполнением предвыборных обещаний и требующих достижения европейского уровня жизни. Еще раз подчеркну, что участники "Евромайдана" разговаривали как на украинском, так и на русском языке и никогда никаких конфликтов по этому поводу между ними не было. Удивляет позиция России, укрывающей у себя Януковича и его приспешников (Пшонку, Клименко и др.), приведших Украину своими финансовыми махинациями к преддефолтному состоянию. Верхом цинизма для всех граждан Украины (и украинцев, и русских) видится требование В. Путина о возвращении Януковичу власти в Украине.

Из письма российским коллегам, март 2014

Оставить комментарий Обсудить
27.02.2017

новость Новости по теме
26.02.2017 В Киеве прошел марш против российской оккупации Крыма →
24.02.2017 Майдановца-политзека Коломийца отправили в ШИЗО →
21.02.2017 Симферополец Мустафаев арестован на 11 суток за пост во "Вконтакте" →
21.02.2017 Бывший крымский узник Афанасьев подал жалобу в Конституционный суд →
19.02.2017 Фигурант первого дела крымских мусульман Сайфуллаев находится в СИЗО-1 в Кирове →
19.02.2017 Члену "Аскера" Зайтуллаеву обещают условный срок →
17.02.2017 Фигурант первого дела крымских мусульман Ваитов доставлен в ИК-1 в Кургане →
16.02.2017 Арест крымского "диверсанта" Сулейманова продлен до 20 марта →
13.02.2017 Начался повторный суд над крымским мусульманином Зейтуллаевым →
07.02.2017 Фигурант первого дела крымских мусульман Примов доставлен в марийскую ИК-5 →
06.02.2017 Россия повторно отказалась передать Украине Сенцова и Кольченко →
05.02.2017 Фигурант "дела 26 февраля" Кантемиров подал ходатайство об особом порядке →
05.02.2017 Аресты фигурантов второго дела крымских мусульман продлены до 8 апреля →
05.02.2017 Арест крымского политзека Балуха продлен до 4 марта →
01.02.2017 Россия обстреляла украинский военный самолет над Черным морем →
Фото и Видео
28603
Play own
Акция памяти Немцова в Киеве
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
28504
Play own
Блокада Донбасса
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Американский дурдом
статья Вселенская смазь Трампа
Владимир Абаринов
новость Молдавские подвиги ГРУ
Владимир Попов. Источник: pobjeda.net
статья Орда и родина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Марши памяти Немцова: ВИДЕО
На марше памяти Немцова в Москве. Фото: Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге В защиту сегрегации
383
в блоге Добрый дедушка Ленин
383
новость Школа для дочери Путина
Роман Золотов. Фото: 102sport.ru
новость Власти зачистили мемориал
Мемориал на месте гибели Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
новость Отработка за ватников
Александр Гозенко. Фото с личной ВК-страницы
статья Некроложная гуманность
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Песков о "митинговой" статье УК
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
новость Иванов возглавит "АЛРОСА"
Сергей Иванов-младший. Фото: og.ru
новость Чечня: от кадыровцев в больницу
Мовсар Рашидов. Фото: greenplaneta.ru
новость Ответ гибридному агрессору
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость Скандал на вручении "Оскаров"
Путаница на церемонии вручения "Оскара". Фото: oscar.go.com
новость Суд над Соколовским
Руслан Соколовский. Фото с личной страницы
новость Кремль готовится к выборам
Путин на экране телевизора. Фото: glavred.info
новость Дадин освобожден
Ильдар Дадин на свободе. Фото: novayagazeta.ru
статья Путин в 2018 году
Илья Мильштейн. Courtesy photo