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новость Он был батальонный разведчик

ФСБ заявила о задержании бойца крымскотатарского батальона
18.02.2017
Сеит-Ибраим Зайтуллаев. Кадр съемки ФСБ
Сеит-Ибраим Зайтуллаев. Кадр съемки ФСБ
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На административной границе с аннексированным Крымом пограничники задержали участника украинского добровольческого батальона Сеита-Ибраима Зайтуллаева, сообщает ТАСС со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ.

"В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымскотатарского батальона им. Номана Челибиджихана. Зайтуллаев рассказал, что в батальоне осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

Зайтуллаев был задержан за попытку "пересечь границу в обход пункта пропуска". "Во время личного досмотра у Зайтуллаева обнаружено удостоверение участника гражданского формирования "Аскер", - отмечается в сообщении погрануправления .

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК (незаконное пересечение государственной границы). "Зайтуллаев в настоящее время находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, с ним работают следователи", - сообщил источника в правоохранительных органах региона.

Позже телеканал РЕН.ТВ опубликовал сделанные ФСБ видеозаписи задержания и допроса Зайтуллаева.

Координатор гражданской блокады Крыма, гендиректор крымскотатарского телеканала АТР Ленур Ислямов подтвердил, что Зайтуллаев действительно входил в гражданское формирование "Аскер", ведущее болкаду Крыма. "Он очень переживал из-за того, что затянулось создание батальона. Молодые люди вообще переживают из-за того, что не могут попасть домой, они не могут жить без Крыма. Я его даже в какой-то момент отправил с Чонгара на Каланчак (пункты пропуска на линии разграничения с полуостровом, - Ред.). Он там пробыл какое-то время, но потом решил уйти домой, там его ждала мама. Он - еще ребенок".

Ислямов предположил, что Зайтуллаева могли выманить. "История схожа с Чечней. Они ( втягивают к себе детей тех, кто сопротивляется. Думаю, что и этому парню мама позвонила и попросила вернуться. Они ходят в гости к семьям ребят, которые как-то сопротивляются, разговаривают с родителями, чтоб те уговаривали детей вернуться домой", - сказал Ислямов.

Задержание Зайтуллаева. Оперативная съемка ФСБ:

В прошлом году ФСБ объявляла о задержании в Крыму ряда "украинских диверсантов". В ночь на 7 августа 2016 года сотрудники спецслужбы похитила в разных местностях на севере полуострова Евгения Панова и Андрея Захтея. На следующий день судья Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук с нарушением процедуры арестовала ихя по сфабрикованным протоколам о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 российского КоАП).

10 августа ФСБ заявила о раскрытии группы диверсантов, направленной в Крым Главным управлением разведки Минобороны Украины. В последующие дни Панов и Захтей были арестованы уже по уголовному делу и помещены в симферопольский СИЗО-1. Обоим политзекам инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) им грозит до 10 лет колонии.

Несколько дней начиная с 7 августа похищенных подвергали жесточайшим пыткам, выбивая показания для фабрикации против них дела. В первой половине декабря сначала Панов, а затем Захтей направили председателю СКР Александру Бастрыкину заявления с требованием открыть дело против пытавших их силовиков.

После отправки в СИЗО оба политзека отказались от признательных показаний, данных в первые дни.

В августе также были задержаны дальнобойщик из Харькова Владимир Присич и приехавший в Крым навестить родителей Редван Сулейманов. Их также объявили "диверсантами".

В ноябре ФСБ заявила о задержании в Севастополе "украинских диверсантов" Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. В спецслужбе отметили, что они планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым". "У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий", - говорилось в сообщении.

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18.02.2017

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