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Российский ЛГБТ-активист Серое Фиолетовое (Олег Васильев) и искусствовед Виктория Мирошниченко находятся на допросе в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает LifeNews, ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседника телеканала, Серое Фиолетовое и Мирошниченко задержали сотрудники "таможни ДНР" для досмотра, после появившейся информации, что они готовят акцию в Донецке.

Как отмечается в заметке, в ходе досмотра у активиста нашли два флага с символикой ЛГБТ, а также три брошюры, "пропагандирующие гомосексуализм".

На допросе Серое Фиолетовое якобы признал, что планировал устроить перформанс в прифронтовой зоне. "По его словам, он завидовал славе художника Павленского", - говорится в заметке.

Мирошниченко якобы пояснила, что не знала о желании активиста устроить перформанс в ДНР. Изначально он рассказал ей, пишет LifeNews, что едет в Донецк, чтобы встретиться с неким преподавателем музыки. При этом, утверждает издание, на допросе выяснилось, что Серое Фиолетовое общалось с сотрудниками СБУ, а также "переписывалось с несовершеннолетними мальчиками".

Об исчезновении Серого Фиолетового и Мирошниченко 8 февраля сообщил израильский культуролог Алек Эпштейн. По его словам, связь с ними прервалась 31 января. Не названная по имени помощница "спикера народного совета ДНР" Дениса Пушилина рассказала Эпштейну, что в этот день россияне прибыли на украинскую границу и пешком перешли ее на КПП "Успенка".

Серое Фиолетовое - бывший активист арт-группы "Война". Среди перформансов с его участием - "повешение" гастарбайтеров и гомосексуалов в одном из столичных торговых центров 7 сентября 2008 года. Васильев изображал одного из казненных гомосексуалов. В 2012 году Владимир Путин обвинил участниц Pussy Riot - бывших активисток "Войны" - в антисемитизме, заявив, будто они повесили чучело еврея.

В 2014 году Серое Фиолетовое выехало в Финляндию и получило там политическое убежище, после того как заявило, что подвергается преследованиям за участие в оппозиционных акциях, в том числе выступлениях ЛГБТ. Между тем, если активист действительно на пути в ДНР побывал в России, он может лишиться статуса беженца.

Серое Фиолетовое - член Международного комитета защиты Бориса Стомахина. Участвовал в акциях в его поддержку, в том числе совместно с художником Петром Павленским.