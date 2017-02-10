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новость Турция не признает аннексию Крыма и продлжит защищать права крымских татар

10.02.2017
Мевлют Чавушоглу. Фото с сайта haberler.com
Мевлют Чавушоглу. Фото с сайта haberler.com
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Турция ни в коем случае не признает аннексию Крыма Россией, а также продолжит внимательно следить за соблюдением прав крымскотатарского народа. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы ни в коем случае не признаем аннексию Крыма. Кроме того, мы хотим, чтобы как можно скорее закончились столкновения на востоке Украины", - подчеркнул министр.

Чавушоглу также отметил, что Турция продолжит пристально следить за соблюдением прав крымских татар и делать все для сохранения этого вопроса на повестке дня международных платформ. "Среди наших основных приоритетов остается пребывание крымских татар в Крыму, сохранение их идентичности и защита их прав и интересов", - сказал глава турецкого МИДа.

После российской аннексии Крыма Турция неоднократно выступала в поддержку крымских татар. После того, как российско-турецкие отношения резко обострились после гибели бомбардировщика Су-24, сбитого ВВС Турции, позиция Турции стала еще более проукраинской. В конце декабря 2015 года сообщалось, что Турция поставила обмундирование для формируемого на Украине крымскотатарского добровольческого батальона.

Однако и после улучшения отношений с Россией, в августе прошлого года, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что позиция Турции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах остается неизменной.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция не признает оккупацию Крыма и будет продолжать всячески поддерживать крымских татар.

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10.02.2017

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