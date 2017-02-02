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Также: Украина, Война, Европа, Мир, Политика | Персоны: Петр Порошенко

новость Порошенко: Украина проведет референдум о вступлении в НАТО

02.02.2017
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
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На Украине пройдет референдум о вступлении страны в НАТО. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost заявил президент Петр Порошенко, не уточнив сроков его проведения. По его словам, за присоединение к альянсу выступают более половины украинцев

"Четыре года назад только 16 процентов (украинцев. - Ред.) поддерживали идею вступления Украины, сейчас - 54 процента", - сказал Порошенко. "Как президент, я должен руководствоваться мнением своего народа. Если украинцы проголосуют за, то я со своей стороны сделаю все, чтобы добиться членства в альянсе", - добавил он.

Также в интервью Порошенко назвал себя сторонником отмены антироссийских санкций. "Знаете, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Петр Порошенко", - заявил он.

"Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории, для того чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет", - отметил президент. Преждевременное ослабление санкций, по его мнению, подвергнет опасности всю Европу.

В июне 2015 года Порошенко заявлял, что референдум о вступлении Украины в НАТО можно будет провести через 6-7 лет. "Чтобы присоединиться к НАТО, необходимо, чтобы Украина отвечала ряду требований. Это будет долгий процесс и займет по меньшей мере 6-7 лет. Когда мы будем готовы, то проведем референдум и спросим народ, желает ли он членства в альянсе", - рассказал президент в интервью итальянской Corriere della Sera.

В апреле 2015 года, отвечая на такой же вопрос французского канала iTele, Порошенко пообещал провести референдум о вступлении в НАТО, но не назвал конкретных сроков.

23 декабря 2014 года Верховная рада отменила закон о внеблоковом статусе страны, который, по словам президента, не гарантировал безопасность государства. Решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято на всенародном референдуме.

На следующий день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украине следует завершить проведение реформ, прежде чем подавать заявку на вступление в НАТО.

"Украинцы должны пойти на серьезные реформы, организовать борьбу с коррупцией, создать госаппарат, прежде чем подавать заявку на вступление в НАТО", - сказал генсек. По его словам, сам альянс не намерен "проявлять инициативу" в этом вопросе.

Кроме того, разъяснил он, Украине для вступления в североатлантический альянс необходимо решить территориальные проблемы, что является обязательным условием для членства в НАТО. Это касается Крыма и востока страны. По мнению Столтенберга, подготовительный процесс на Украине займет не менее шести лет.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.02.2017

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