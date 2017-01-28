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Киевский районный суд Симферополя продлил до 28 февраля арест "украинского диверсанта" Редвана Сулейманова, сообщает журналист Антон Наумлюк. Вместо административно арестованного адвоката Эмиля Курбединова присутствовал защитник по назначению.

Наумлюк отметил, что 25 января этот же суд отказался продлить меру пресечения Сулейманову, поскольку подсудность дела относится к Верховному суду Крыма. "Следствие должно было подать туда заявление о продлении ареста за семь дней до окончания срока 30 января. То есть они уже к тому времени опоздали на два дня. Фактически, у следствия оставалась единственная возможность законно удержать Сулейманова под арестом - обжаловать решение Киевского суда и добиться его отмены. Чтобы адвокат Сулейманова не мешал этому, Курбединова арестовали на 10 дней. И сразу же Киевский суд продлил арест Сулейманову на месяц", - написал журналист.

В четверг судья Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук арестовала Курбединова на 10 суток за публикацию на личной ФБ-странице видео с митинга "Хизб ут-тахрир". Курбединов был объявлен виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики). При этом свой пост юрист поместил 6 июня 2013 года, то есть до аннексии Крыма.

Помимо защиты Сулейманова, Курбединов должен был в пятницу сопровождать своего клиента, зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, в региональное УФСБ. Там ему должны были предъявить обвинение по сфабрикованному делу о сепаратизме. Однако следственное действие перенесли на понедельник 30 января.

Сулейманову инкриминирована часть 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба), предусматривающая до пяти лет колонии. Таким образом, политзек обвиняется в преступлении средней тяжести. Согласно части 2 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) подследственные, которым вменены такие преступления, не могут находиться в СИЗО больше полугода. Между тем полгода с момента задержания Сулейманова истекают 30 января - до этого срока ему последний раз и продлили арест.

Сулейманову 27 лет. Как рассказали его родители, он был украинским военным и служил в части в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, а после аннексии полуострова отказался принимать российскую присягу, выехал на континент и поселился в Запорожье. Это подтверждал и Курбединов. По словам адвоката, его подзащитный "более 20 дней не сдавался в одной из осажденных украинских военных частей в Крыму в 2014 году".

После аннексии Крыма Сулейманов жил в Запорожье, но периодически приезжал на полуостров, чтобы навестить родителей. 30 июля его задержали в аэропорту Симферополя, а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию ГУР Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. Сообщалось, что он позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

При этом он не упоминал о взаимодействии с "группой Евгения Панова - Андрея Захтея".

Вскоре, однако, выяснилось, что своим местом жительства Сулейманов называет несуществующий адрес - Запорожье, Космическая улица, 168. Последний номер дома по четной стороне Космической улицы - 132-й.

25 августа стало известно, что Сулейманов до ареста по уголовному делу получил 15 суток по административному - о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП). Как утверждалось, ФСБ задержала крымского татарина лишь после отбытия этого срока. Известно, что в начале августа таким же образом поступили с Пановым и Захтеем: их тоже сначала поместили под административный арест, а затем задержали по уголовному делу.

После ареста Сулейманова силовики обыскали дом его родителей, а самих хозяев допросили. В августе сообщалось, что политзеку вменяются пособничество участникам незаконного вооруженного формирования и содействие диверсантам. Между тем родственники рассказали, что первоначально Сулейманову инкриминировали часть 1 статьи 207 (заведомо ложное сообщение о теракте), санкция которой составляет до трех лет колонии, а затем обвинение ужесточили, добавив квалифицирующий признак "причинение крупного ущерба".

В декабре стало известно, что ущерб, якобы причиненный Сулеймановым России, в том числе ФСБ, оценивается в сумму свыше 4 миллионов рублей.

Дела по части 1 статьи 207 кодекса согласно статьям 150 (формы предварительного расследования) и 151 российского УПК (подследственность) находятся в производстве полиции, причем расследование проводится в форме дознания. Между тем дела по части 2 статьи 207 предполагают уже проведение следствия, причем расследовать их может как полиция, так и "органы, выявившего эти преступления". Можно предположить, что переквалификация дела силовикам потребовалась именно для передачи его в производство ФСБ.

Сообщалось также, что следствие продолжало попытки "привязать" Сулейманова к "группе Панова - Захтея". Однако фигурантом этого дела крымский татарин так и не стал - очевидно, поэтому он и не был в октябре этапирован в "Лефортово", в отличие от двух других "диверсантов", а остался в симферопольском СИЗО-1.

В августе СМИ писали, что всего по делу "украинских диверсантов" задержаны девять человек. Поименно все они названы не были. Известны имена лишь четверых. Помимо Сулейманова, Панова и Захтея это дальнобойщик из Харькова Владимир Присич. Что ему вменяют и где он находится, неизвестно.