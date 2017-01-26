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В аннексированном Бахчисарае задержаны активист крымскотатарского национального движения Сейран Салиев и симферопольский адвокат Эмиль Курбединов. Об этом сообщают местные источники.

Как написала на своей ФБ-странице журналистка Эльвина Сеитбуллаева, утром в дом Салиева в Бахчисарае явилась с обыском ФСБ. "Во дворе несколько десятков до зубов вооруженных людей", - заметила журналистка.

Жена Салиева беременна. Она недавно выписалась из больницы, где провела месяц из-за кровотечения и угрозы выкидыша. Жители Бахчисарая, пришедшие к дому Салиева поддержать земляка, попросили, чтобы силовики разрешили женщине выйти из дома. Визитеры ответили грубостью и хамством.

По информации председателя центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева, при обыске в доме были изъяты мобильники. По окончании обыска Салиева доставили в Бахчисарайский райотдел полиции.

Для оказания юридической помощи активисту из Симферополя выехали адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев. На дороге в Бахчисарае машину Семедляева остановила ДПС. Прибывший через некоторое время оперативник ЦПЭ задержал Курбединова.

При этом, как позже рассказал Семедляев, выяснилось, что в конторе, где работают оба адвоката, проходит обыск. Вернувшись в Симферополь, юрист обнаружил, что силовики изымают компьютеры, а также некоторые журналы. Семедляев предупредил, что информация на компьютерах составляет адвокатскую тайну, однако визитеры это замечание проигнорировали.

Журналист Антон Наумлюк написал, что обыск проходит также в квартире Курбединова. Некоторое время назад туда вызвали скорую помощь.

Также Наумлюк сообщил, что в подконтрольном России Железнодорожном райсуде Симферополя в ближайшее время пройдут слушания об аресте Курбединова. Однако адвокат Джемиль Темишев, защищающий коллегу, позже уточнил, что речь идет не об уголовном, а об административном деле, которое, по непроверенной информации, квалифицировано по статье 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики). Часть 1 этой статьи предусматривает до 15 суток ареста. Курбединов находится в ЦПЭ.

Тем временем РИА "Новости" со ссылкой на коллаборанта Заура Смирнова из оккупационной администрации Крыма передает, будто в Бахчисарае ФСБ проводит операцию против "Хизб ут-тахрир".

Салиев - сын ветерана крымскотатарского национального движения Зодие Салиевой. Она живет в одном доме с сыном и также была свидетельницей обыска.

12 мая 2016 года, когда силовики явились задерживать фигурантов третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман, которым вменяется как раз участие в "Хизб ут-тахрир", Салиев с минарета мечети через громкоговоритель оповестил земляков о начавшихся обысках. После этого к домам подозреваемых начали стекаться граждане.

На Салиева сфабриковали протокол по части 2 статьи 20.2 российского КоАП (организация публичного мероприятия без согласования). Бахчисарайский райсуд оштрафовал привлекаемого на 20 тысяч рублей. 23 августа судья верховного суда аннексированного Крыма Владимир Агин оставил постановление райсуда в силе. Когда во время рассмотрения жалобы Салиев заговорил на крымскотатарском языке, Агин расценил это как оскорбление суда.

35-летний Курбединов - один из самых активных и известных правозащитных адвокатов Крыма. Он участвует в целом ряде политических дел. В числе клиентов Курбединова - зампреды Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, фигуранты дел крымских мусульман Руслан Зейтуллаев, Вадим Сирук, Энвер Мамутов, Теймур Абдуллаев, журналист Николай Семена.

4 августа 2016 года в контору Курбединова пытались проникнуть силовики. Сам он вместе с Семедляевым находился в Ростове-на-Дону на суде по первому делу крымских мусульман, и в конторе были только девушки-помощницы. Визитеры, отказавшиеся представляться, потребовали впустить их в помещение и начали стучать в двери и окна. Также они совершали некие манипуляции с интернет-кабелями, идущими в помещение. Помощницы юристов надежнее заперлись и закрыли жалюзи. Вызывать российскую полицию они не стали, потому что в таком случае дверь пришлось бы открыть. Через некоторое время силовики удалились, так и не попав внутрь.