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УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю вывело адвоката Николая Полозова из дела зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, допросив юриста в качестве свидетеля по этому делу. Такую информацию сообщил на своей ФБ-странице симферопольский адвокат Эдем Семедляев. Теперь Полозов не может представлять интересы Умерова: лица, в каком бы то ни было качестве проходящие по делу, не имеют права защищать его других фигурантов.

Как передавала "Медиазона" со ссылкой на самого Полозова, ФСБ задержала юриста в среду днем, когда он прибыл в Симферополь. "Буквально при выходе из гостиницы оперативники взяли под руки, - рассказал адвокат. - Культурно, то есть никто мордой в пол автобуса не кидал, но тем не менее я ограничен в свободе действий".

Силовики предъявили Полозову постановление о приводе свидетеля, в котором утверждалось, будто юрист "безмотивно отказался от получения повестки о вызове". Однако, подчеркнул адвокат, действия ФСБ противоправны, поскольку решение суда о его допросе как свидетеля по делу Умерова обжалуется и в законную силу еще не вступило.

Полозова доставили в УФСБ. Для оказания правовой помощи коллеге туда отправился адвокат Семедляев. Однако дежурный в главке заявил юристу, что следователь Игорь Скрипка, который ведет дело Умерова, выехал, а у кого из следователей находится Полозов, он выяснять не намерен.

Между тем председатель Меджлиса Рефат Чубаров писал, что в действительности Полозова допрашивает именно Скрипка вместе с "изменником-перебежчиком" Владимиром Шевченко.

Как передает журналист Антон Наумлюк, отвечать на вопросы силовиков Полозов отказался, нарисовав на листе A4 плакат "Молчит в соответствии со статьей 8 федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ и пунктом 2 части 3 статьи 56 УПК РФ". Первая из норм, на которые сослался юрист, - статья "Адвокатская тайна" закона об адвокатуре. Вторая норма устанавливает, что адвокат не подлежит допросу в качестве свидетеля по обстоятельствам, ставшим ему известными в связи с оказанием юридической помощи.

После допроса Полозова отпустили.

Вывести Полозова из дела Умерова следователь Скрипка пытался с осени прошлого года. Он подал в подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя ходатайство о допросе адвоката в качестве свидетеля, но зампред суда Денис Диденко ходатайство отклонил. Тем не менее 8 ноября российский верховный суд Крыма по представлению прокуратуры отменил этот отказ и вернул бумагу на новое рассмотрение.

13 декабря другой судья Киевского райсуда, Виктор Можелянский, удовлетворил ходатайство Скрипки. Заседание он провел в отсутствие как самого Полозова, так и обоих его адвокатов - Оксаны Железняк и Сергея Легостова. При этом и Железняк, и Легостов письменно уведомили судью о том, что не смогут прибыть на слушания, и попросили перенести разбирательство на другое время.

Кроме того, Можелянский незаконно закрыл заседание от публики. При этом поддержать Полозова пришли около десятка представителей крымскотатарской общественности, в том числе сам Умеров.

Бывший украинский судья Можелянский за годы после аннексии Крыма вынес целый ряд неправосудных решений. В их числе приговор евромайдановцу Александру Костенко, продления арестов политзекам Ахтему Чийгозу и Вадиму Сируку, отказ в жалобе журналистки Лили Буджуровой на действия ФСБ при обыске в ее доме. Генпрокуратура Украины открыла против Можелянского дело по части 1 статьи 111 УК страны (государственная измена), предусматривающей от 12 до 15 лет колонии с конфискацией имущества или без таковой.

Против Умерова ФСБ сфабриковала дело по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающей до пяти лет колонии. Политику вменяется выступление 19 марта 2016 года с интервью в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждается, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ".

С мая месяца Умеров находится под подпиской о невыезде. Вину он не признает и от дачи показаний отказывается.

Между тем в середине декабря стало известно, что Скрипка намеревается включить в дело Умерова еще один эпизод, вменив политику выступление по "Скайпу" в рамках телемоста "Светлый Крым" в эфире киевского "17 канала" 10 декабря 2015 года. В своей двухминутной речи зампред Меджлиса заявил, что проблема возвращения Крыма Украине не может быть решена военным путем, поскольку полуостров наводнен российскими военными. Возвращению Крыма, заявил политик, поспособствуют международная изоляция России, падение цен на нефть, а также гражданская блокада полуострова. Умеров также призвал украинцев не отказываться от Крыма. "Нормальные граждане Украины должны понимать, что Крым - это составная часть Украины и за нее стоит бороться", - подчеркнул он.

Во вторник "КрымSOS" сообщил со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который также защищает Умерова, что на 27 января следователь Скрипка намерен предъявить политику обвинение в новой редакции. В свою очередь, Айше Умерова, дочь зампреда Меджлиса, не исключила, что в новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого войдет эпизод с участием в телемосте "Светлый Крым".