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новость Суд отказался продлить арест крымскому "диверсанту" Сулейманову

25.01.2017
Редван Сулейманов. Кадр съемки ФСБ
Редван Сулейманов. Кадр съемки ФСБ
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Зампред подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Денис Диденко отказал крымскому главку ФСБ в продлении ареста "украинскому диверсанту" Редвану Сулейманову. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Эмиль Курбединов.

Сулейманову инкриминирована часть 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба), предусматривающая до пяти лет колонии. Таким образом, политзек обвиняется в преступлении средней тяжести. Согласно части 2 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) подследственные, которым вменены такие преступления, не могут находиться в СИЗО больше полугода. Между тем полгода с момента задержания Сулейманова истекают 30 января - до этого срока ему последний раз и продлили арест.

Таким образом, можно ожидать, что 29-го числа политзека освободят из СИЗО под подписку о невыезде.

Курбединов также заметил, что осенью судья Диденко отклонил ходатайство крымского УФСБ о допросе адвоката Николая Полозова как свидетеля по делу его подзащитного - зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. После допроса по делу Полозов не смог бы дальше защищать политика. В дальнейшем, однако, верховный суд Крыма это решение отменил, а в декабре другой судья, Виктор Можелянский, ходатайство спецслужбы удовлетворил.

Сулейманову 27 лет. Как рассказали его родители, он был украинским военным и служил в части в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, а после аннексии полуострова отказался принимать российскую присягу, выехал на континент и поселился в Запорожье. Это подтверждал и Курбединов. По словам адвоката, его подзащитный "более 20 дней не сдавался в одной из осажденных украинских военных частей в Крыму в 2014 году".

Между тем "Крым.Реалии" и "Медиазона" передавали, что в армии Сулейманов находился на срочной службе, а после демобилизации в 2011 году устроился работать в тот же симферопольский СИЗО, в котором сейчас заключен сам.

Первое из названных изданий, однако, подтверждало, что после аннексии Сулейманову предлагали работу в российских силовых структурах, но он отказался. В Запорожье крымский татарин жил по крайней мере последний год перед задержанием. Там он работал строителем.

Сулейманов периодически приезжал в аннексированный Крым, чтобы навестить родителей. Последний раз он прибыл на полуостров в конце июля. 30-го числа его задержали в аэропорту Симферополя, а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию ГУР Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. Сообщалось, что он позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

При этом он не упоминал о взаимодействии с "группой Евгения Панова - Андрея Захтея".

Вскоре, однако, выяснилось, что своим местом жительства Сулейманов называет несуществующий адрес - Запорожье, Космическая улица, 168. Последний номер дома по четной стороне Космической улицы - 132-й.

25 августа стало известно, что Сулейманов до ареста по уголовному делу получил 15 суток по административному - о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП). Как утверждалось, ФСБ задержала крымского татарина лишь после отбытия этого срока. Известно, что в начале августа таким же образом поступили с Пановым и Захтеем: их тоже сначала поместили под административный арест, а затем задержали по уголовному делу.

После ареста Сулейманова силовики обыскали дом его родителей, а самих хозяев допросили. В августе сообщалось, что политзеку вменяются пособничество участникам незаконного вооруженного формирования и содействие диверсантам. Между тем родственники рассказали, что первоначально Сулейманову инкриминировали часть 1 статьи 207 (заведомо ложное сообщение о теракте), санкция которой составляет до трех лет колонии, а затем обвинение ужесточили, добавив квалифицирующий признак "причинение крупного ущерба".

В декабре стало известно, что ущерб, якобы причиненный Сулеймановым России, в том числе ФСБ, оценивается в сумму свыше 4 миллионов рублей.

Дела по части 1 статьи 207 кодекса согласно статьям 150 (формы предварительного расследования) и 151 российского УПК (подследственность) находятся в производстве полиции, причем расследование проводится в форме дознания. Между тем дела по части 2 статьи 207 предполагают уже проведение следствия, причем расследовать их может как полиция, так и "органы, выявившего эти преступления". Можно предположить, что переквалификация дела силовикам потребовалась именно для передачи его в производство ФСБ.

Сообщалось также, что следствие продолжало попытки "привязать" Сулейманова к "группе Панова - Захтея". Однако фигурантом этого дела крымский татарин так и не стал - очевидно, поэтому он и не был в октябре этапирован в "Лефортово", в отличие от двух других "диверсантов", а остался в симферопольском СИЗО-1.

В августе СМИ писали, что всего по делу "украинских диверсантов" задержаны девять человек. Поименно все они названы не были. Известны имена лишь четверых. Помимо Сулейманова, Панова и Захтея это дальнобойщик из Харькова Владимир Присич. Что ему вменяют и где он находится, неизвестно.

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25.01.2017

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