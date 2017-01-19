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"Украинское" управление СКР заочно предъявило обвинения в военных преступлениях еще двум офицерам Вооруженных сил Украины - командиру 1-го артиллерийского дивизиона 44-й артиллерийской бригады подполковнику Виктору Юшко и командиру 46-го отдельного батальона спецназа 10-й отдельной горно-штурмовой бригады подполковнику Вячеславу Власенко. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Обоим инкриминирована часть 1 статьи 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны), предусматривающая до 20 лет колонии.

Юшко вменяется причастность к прицельному артобстрелу Горловки, якобы совершенному украинской армией 26 мая 2015 года. Как утверждается, тогда погибли трое гражданских лиц, в том числе 11-летняя девочка и "неустановленная женщина", а еще трое, включая двух малолетних детей, получили тяжелые ранения.

Еще одним причастным к обстрелу СКР называет командира 44-й отдельной артиллерийской бригады полковника Олега Лисового. О возбуждении дела против него ведомство сообщило 14 ноября прошлого года.

Власенко обвинен в причастности к прицельному артобстрелу города Красногоровки и поселка Старомихайловки в Марьинском районе Донецкой области, который, как утверждает СКР, украинская армия произвела 15 июня 2016 года. Заявляется, что в результате обстрела были ранены двое гражданских лиц, полностью разрушено здание склада и повреждены жилые дома.

8 ноября обвинение по этому же эпизоду было заочно предъявлено командиру 10-й отдельной горно-штурмовой бригады подполковнику Василию Зубаничу.

Общий объем дела о "военных преступлениях" украинских силовиков на востоке собственной страны сейчас составляет 5330 томов, заявляют в СКР.