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В аннексированном Симферополе близких блогера Натальи Харченко, в доме которой крымский главк ФСБ провел обыск в рамках доследственной проверки на предмет экстремизма, вынуждают уволиться с работы. Об этом в понедельник сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на мужа Харченко - активиста Украинского культурного центра в Крыму Андрея Виноградова.

С работы увольняют самого Виноградова и мать Харченко. Активист работает в частной фирме "Платан", которая торгует стройматериалами. "Мое руководство, узнав про обыск, сразу предложило мне добровольно написать заявление об увольнении, - передают правозащитники слова Виноградова. - На работе мне сказали, что у них уже были в 2014 году обыски ФСБ и работа тогда была парализована на две недели. Сейчас они тоже рисковать не хотят".

16 января такое же требование выдвинули и матери Харченко, которая работает главбухом в нефтегазовой компании. Она сама рассказала коллегам об обыске, рассчитывая встретить сочувствие, однако вместо этого администрация предложила ей написать заявление об уходе. "Объяснили, что это связано с мерами безопасности предприятия", - заметил Виноградов.

Активист добавил, что после прошедшего обыска семья его знакомых, также поддерживающих Украину, столкнулась с давлением. Крымчанам позвонили и пригрозили расправой. Звонок поступил и родственникам знакомых, живущим на континентальной Украине. "Сказали, что им (знакомым. - Ред.) лучше уехать из Крыма", - сообщил Виноградов.

Самим Виноградову и его жене, которые растят двух малолетних детей, переселиться на континент проблематично, поскольку Харченко с недавних пор страдает хроническим заболеванием и сейчас оформляет инвалидность. "Мы с женой выезжали из Крыма и жили в Днепре, - пояснил активист, - но когда Наталья заболела, стало еще сложнее оплачивать съемное жилье, и мы вернулись домой - в Симферополь".

Обыск в доме, где живут семья Виноградова и родители Харченко, прошел 12 января. В 7 утра туда явились оперативники УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. В качестве понятых они привели с собой двух членов "Молодой гвардии "Единой России". В связи с чем проводится обыск, визитеры не пояснили.

Силовики проверили все компьютеры, находившиеся в доме. Те, которые давно не использовались, были опечатаны. Остальные компьютеры оперативники изъяли. "Более или менее аккуратно они проводили обыск, не переворачивали ничего, хотя детей напугали", - позже заметил Виноградов "Крым.Реалиям".

По окончании обыска обоих супругов отвезли на опрос в региональный главк ФСБ. Там выяснилось, что силовиков интересует не Виноградов, как предполагалось первоначально, а именно Харченко. Внимание спецслужбы привлекли публикации на личной ВК-странице крымчанки, в частности фото, изображающее Харченко на фоне крымского пейзажа в камуфляже и с украинским флагом. По итогам доследственной проверки Харченко грозит дело по части 2 статьи 280 российского УК (публичные призывы к экстремизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии.

Адвокату Эдему Семедляеву, который прибыл защищать супругов, силовики отказывали в допуске на опросы. После звонка юриста на горячую линию ФСБ он сумел попасть к Виноградову, однако к Харченко допущен не был. Ее опрашивали без защитника.

Во время опроса крымчанке стало плохо. Семедляев связал это с ее заболеванием, на которое наложился стресс.

Известно, что Харченко дала следователю ФСБ пояснения, однако какие именно, не уточнялось. Силовик также взял у крымчанки подписку о неразглашении.

Между тем Виноградов - уже в присутствии Семедляева - от дачи пояснений отказался, сославшись на статью 51 российской Конституции.

После опросов обоих супругов отпустили.

Украинский культурный центр в Крыму действует с мая 2015 года. Виноградов публичной деятельности в организации не ведет. "Он просто приходит к нам в центр, помогает с проектами", - рассказал основатель и руководитель центра Леонид Кузьмин.

В то же время Виноградов не скрывает, что как он, так и его семья поддерживают Украину.