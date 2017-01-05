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Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Право, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Петр Порошенко

новость Порошенко направил украинским узникам Кремля поздравления с Новым годом

05.01.2017
Поздравление Петра Порошенко Сергею Литвинову. Фото с ФБ-страницы посольства Украины в Москве
Поздравление Петра Порошенко Сергею Литвинову. Фото с ФБ-страницы посольства Украины в Москве
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Президент Украины Петр Порошенко присоединился к организованному гражданской инициативой "Євромайдан SOS" марафону "Мы сильнее кремлевских решеток" и направил поздравления с Новым годом гражданам страны, заключенным в России по политическим мотивам. Об этом в среду сообщил "Укринформ" со ссылкой на координатора "Євромайдан SOS" Александру Матвийчук.

Как рассказала активистка, поздравления направлены всем украинцам, включенным "Євромайданом SOS" в список политзеков LetMyPeopleGo. Сейчас в нем 36 человек, однако общественники изучают ситуации еще примерно 10 граждан - они также могут быть включены в список.

Тексты всех поздравлений Порошенко идентичны. В письмах говорится: "Непростое время сейчас для нашей Украины, а Вам - тяжелее всего. И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы Вы вступили в новый год с твердой верой в силу единства, не знающей границ и преград. Ваши сограждане - морально с Вами, рядом. За Вас переживает вся страна. Только в таком единении мы победим и выдержим все испытания, которые встретятся на нашем жизненном пути. Будьте уверены, что в родном доме не просто ждут Вас - я как президент изо дня в день прилагаю все усилия для Вашего скорейшего возвращения".

Позже 4 января посольство Украины в Москве опубликовало факсимиле некоторых из поздравлений Порошенко и заверило, что "принимает необходимые меры, чтобы как можно скорее передать эти письма адресатам".

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05.01.2017

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