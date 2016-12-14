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Также: Украина, Россия, Право, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Мустафа Джемилев, Марк Фейгин

новость Верховный суд отклонил жалобу Джемилева на запрет въезда в Россию

14.12.2016
Мустафа Джемилев. Фото: muftiyat.com.ua
Мустафа Джемилев. Фото: muftiyat.com.ua
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Верховный суд России признал законным пятилетний запрет на въезд в Россию национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву. Как передает Интерфакс, об этом говорится резолютивной части определения.

"Решение Московского городского суда от 20 мая 2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Фейгина - без удовлетворения", - говорится в документе. Таким образом, решение о запрете на въезд в Россию для Джемилева вступило в законную силу.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф "секретно". Ранее адвокат Марк Фейгин со слов представителя ФСБ сообщал, что сам документ, которым Джемилеву запрещен въезд в Россию содержит сведения, относящиеся к государственной тайне.

22 апреля 2014 года Джемилеву, направлявшемуся из Крыма на континентальную Украину, вручили на российском блокпосту некий акт о пятилетнем запрете на въезд в Россию. После этого политик неоднократно пытался попасть в регион, однако российские власти не позволяли ему этого.

3 мая 2014 года Джемилев пытался въехать в Крым на автомобиле в пропускном пункте "Турецкий вал" в Армянске. Встречать его пришли тысячи крымских татар. Трассу блокировали до тысячи бойцов различных силовых подразделений России, включая ОМОН. Еще одну линию обороны соорудили на въезде в Армянск вооруженные битами и палками активисты местных пророссийских организаций. Руководители Меджлиса приняли решение о возвращении Джемилева в Киев, чтобы избежать столкновений.

В связи с этим эпизодом в России в отношении Джемилева было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК (незаконное пересечение границы). Кроме того, его обвиняют по части 1 статьи 222 УК (незаконное хранение оружия и боеприпасов) и статье 224 (небрежное обращение с огнестрельным оружием). По мнению российских следователей, эти преступления Джемилев совершил в период до 2013 года, когда хранил в сейфе в своем доме карабин и 10 патронов к нему. В ноябре дела в отношении Джемилева были объединены и переданы для следствия в ФСБ.

20 января адвокат Джемиль Темишев сообщил, что Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева

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14.12.2016

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