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Суд в Витебске приговорил гражданина Белоруссии Алексея Ершова к двум годам ограничения свободы за участие в войне на Украине на стороне ДНР. Об этом сообщает "Наша ніва".

29-летний Ершов, житель города Поставы Витебской области, был признан виновным по части 1 статьи 361-3 УК Белоруссии (участие в военных действиях за рубежом без уполномочия государства). Эту статью сравнительно недавно включили в кодекс по инициативе КГБ страны, поскольку статья 133 УК (наемничество) позволяла привлекать к ответственности лишь боевиков, воевавших за деньги, но не тех, кто отправлялся на войну по идейным соображениям.

Суд проходил в закрытом режиме - как утверждается, из-за присутствия в деле информации, распространение которой ограничено.

У боевика есть жена и ребенок.

Как отмечается, приговор Ершову - первый известный случай, когда в Белоруссии осудили именно за участие в боевых действиях. Ранее несколько белорусских граждан, воевавших на стороне Украины, получили реальные сроки - так, Тарасу Аватарову дали пять, а Станиславу Гончарову - семь лет колонии. Однако Аватаров был осужден по обвинению в незаконном обороте и контрабанде взрывчатки, а Гончаров - в злостном хулиганстве.

Кроме того, передает издание, до сих пор в Белоруссии не сообщалось о приговорах боевикам ДНР или ЛНР.