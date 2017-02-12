О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Belarus/m.258726.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Belarus/m.258726.html
Также: Белоруссия, Украина, Россия, Право, Война, Литература, Европа, Политика, Общество, Культура, Мир | Персоны: Сергей Жадан

новость Белоруссия отменила запрет на въезд украинскому писателю Жадану

12.02.2017
Сергей Жадан демонстрирует белорусские штампы в загранпаспорте. Фото: svaboda.org
Сергей Жадан демонстрирует белорусские штампы в загранпаспорте. Фото: svaboda.org
Реклама

Белорусские власти отменили запрет на въезд в страну, наложенный на украинского писателя Сергея Жадана, в течение нескольких часов после того, как уведомили его об этом запрете. Такую информацию передало в субботу "Радыё Свабода" со ссылкой на самого писателя.

"То, что вопрос решен позитивно, - хорошее свидетельство того, что противоречий между нами нет, - заметил Жадан радиостанции. - Очень рассчитываю на то, что это (решение о запрете на въезд. - Ред.) не тенденция, а случайность".

На своей ФБ-странице писатель поблагодарил украинский МИД и лично его главу Павла Климкина, посольство Украины в Минске, первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко, а также чиновников белорусского МИДа - "за готовность идти навстречу". "Спасибо белорусским коллегам-писателям за четкую и открытую позицию", - продолжил Жадан.

"Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских темниках, - отметил писатель. - Увидимся в мае в Минске на концерте".

Жадан был задержан в ночь на 11 февраля в минской гостинице милицейским патрулем и доставлен в Ленинский райотдел. Как выяснилось, Россия в 2015 году запретила писателю въезд, обвинив в "причастности к террористической деятельности", а поскольку Белоруссия находится в одной визовой зоне с Россией, этот запрет автоматически распространяется и на соседнюю страну. Утром в субботу Жадану поставили в загранпаспорт печать о запрете въезда в Белоруссию на неопределенный срок.

Сразу после того как писатель сообщил о произошедшем в Фейсбуке, украинские власти занялись решением вопроса.

42-летний Жадан - один из самых известных современных писателей Украины. Он уроженец Луганщины, живет в Харькове. Пишет как стихи, так и прозу. Выступает со ска-группой "Собаки в космосі", с которой записал четыре альбома.

Во время Оранжевой революции Жадан был комендантом палаточного городка майдановцев в своем городе. Девять лет спустя активно участвовал в харьковском Евромайдане. 1 марта 2014 года был избит пророссийскими боевиками, напавшими на майдановцев.

Ряд произведений Жадана переведен в том числе и на белорусский язык. В соседней стране писатель пользуется популярностью; он неоднократно приезжал в Белоруссию.

Оставить комментарий Обсудить
12.02.2017
статья Статьи по теме
Юрий Андрухович

Юрий Андрухович: "В этот раз все не пойдет насмарку"

Женя Снежкина, 05.11.2015

Мы продолжаем серию публикаций об украинском волонтерском движении. Известный писатель Юрий Андрухович рассказывает о том, как все начиналось и как развивается. Медицина и самооборона Майдана, "Народный тыл" для снабжения фронта, мариупольские добровольцы, удержавшие город, - для Андруховича это "гарантия того, что все не пойдет насмарку".


новость Новости по теме
11.02.2017 Украинского писателя Сергея Жадана выдворили из Белоруссии →
21.03.2016 Уполномоченному президента Украины закрыли въезд в Россию на пять лет →
14.10.2015 ФСБ запретила въезд в Россию деятелю украинской диаспоры в Москве →
08.06.2015 Петицию против политических блокировок в Фейсбуке подписали более 10 тысяч человек →
10.03.2015 Участник захвата Харьковской обладминистрации получил пять лет →
27.02.2015 Задержаны террористы, устроившие взрыв на Марше единства в Харькове →
09.02.2015 Медик, избившая евромайдановца, получила полтора года колонии-поселения →
01.03.2014 В Харькове и Донецке противники Евромайдана взяли штурмом здания обладминистраций →
Фото и Видео
26771
Play own
Прощание с Павлом Шереметом
24321
Play own
Минск: протест против российской авиабазы
4903
Play
"Верните тело сына"
2789
Play own
Алесь Беляцкий: год со дня ареста
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Смерть бандита
Виталий Портников
новость Россияне не отдают медали
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
в блоге Пушкиных надо беречь
383
новость ФСО расширят полномочия
Флаг ФСО. Фото: fso.gov.ru
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Сноудена могут выдать в США
Эдвард Сноуден. Кадр видеоинтервью The Guardian
новость Поклонская против христианских экстремистов
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Турция: Мы предупреждали Россию
Похороны турецкого военного. Кадр местного телевидения
новость WP: Флинн подал России сигнал
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
статья Встать, фарс идет
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость CNN о "компромате" на Трампа
Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, 11.01.2017. Кадр Fox News
новость Турция поддерживает Украину
Мевлют Чавушоглу. Фото с сайта haberler.com
в блоге Путина не прошибешь
383
новость Француз: Я не убивал Гиви
Игорь Мыльцев (Француз). Фото с ВК-страницы
статья На границе краха
Виталий Портников
в блоге Сокуров и гибель Европы
383
новость Ващиковский: Новой Ялты не будет
Витольд Ващиковский. Фото: msz.gov.pl
статья Авдеевка под обстрелом: ФОТО
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
в блоге Статистика по Оруэллу
383