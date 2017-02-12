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Белорусские власти отменили запрет на въезд в страну, наложенный на украинского писателя Сергея Жадана, в течение нескольких часов после того, как уведомили его об этом запрете. Такую информацию передало в субботу "Радыё Свабода" со ссылкой на самого писателя.

"То, что вопрос решен позитивно, - хорошее свидетельство того, что противоречий между нами нет, - заметил Жадан радиостанции. - Очень рассчитываю на то, что это (решение о запрете на въезд. - Ред.) не тенденция, а случайность".

На своей ФБ-странице писатель поблагодарил украинский МИД и лично его главу Павла Климкина, посольство Украины в Минске, первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко, а также чиновников белорусского МИДа - "за готовность идти навстречу". "Спасибо белорусским коллегам-писателям за четкую и открытую позицию", - продолжил Жадан.

"Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских темниках, - отметил писатель. - Увидимся в мае в Минске на концерте".

Жадан был задержан в ночь на 11 февраля в минской гостинице милицейским патрулем и доставлен в Ленинский райотдел. Как выяснилось, Россия в 2015 году запретила писателю въезд, обвинив в "причастности к террористической деятельности", а поскольку Белоруссия находится в одной визовой зоне с Россией, этот запрет автоматически распространяется и на соседнюю страну. Утром в субботу Жадану поставили в загранпаспорт печать о запрете въезда в Белоруссию на неопределенный срок.

Сразу после того как писатель сообщил о произошедшем в Фейсбуке, украинские власти занялись решением вопроса.

42-летний Жадан - один из самых известных современных писателей Украины. Он уроженец Луганщины, живет в Харькове. Пишет как стихи, так и прозу. Выступает со ска-группой "Собаки в космосі", с которой записал четыре альбома.

Во время Оранжевой революции Жадан был комендантом палаточного городка майдановцев в своем городе. Девять лет спустя активно участвовал в харьковском Евромайдане. 1 марта 2014 года был избит пророссийскими боевиками, напавшими на майдановцев.

Ряд произведений Жадана переведен в том числе и на белорусский язык. В соседней стране писатель пользуется популярностью; он неоднократно приезжал в Белоруссию.