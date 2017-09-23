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новость Иран заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты

23.09.2017
Запуск ракеты "Хорремшехр". Кадр иранского телевидения
Запуск ракеты "Хорремшехр". Кадр иранского телевидения
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Тегеран заявил об успешных испытаниях новой баллистической ракеты "Хорремшехр" среднего радиуса действия, сообщает Би-Би-Си. Запуск был показан по государственным телеканалам, однако когда прошли испытания, не сообщалось.

Накануне ракета "Хорремшехр" была впервые показана на военном параде в Тегеране. Как сообщается, она способна пролететь около двух тысяч километров и нести несколько боеголовок.

Во вторник в выступлении на Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп подверг критике ракетную программу Ирана и назвал "позором для США" ядерную сделку с Тегераном, заключенную в 2015 году при его предшественнике Бараке Обаме. Трамп включил Иран в число "небольшой группы режимов-изгоев", заявив, что иранские власти склонны к "смерти и разрушению".

В ответ президент Ирана Хасан Рухани упомянул о "новичке-изгое в международной политике", назвав риторику Трампа "невежественной, абсурдной и полной ненависти". Он также заявил, что его страна "будет не первой" в числе тех, кто нарушит условия ядерного соглашения, из которого Трамп ранее пригрозил выйти.

17 июля 2015 года представители Ирана и "шестерки" успешно завершили работу над всеобъемлющим соглашением по ядерной программе. Иран принял на себя обязательство отказаться от любых попыток создания ядерного оружия в обмен на снятие санкций. При этом эмбарго ООН на поставки Ирану оружия будет сохраняться в течении пяти лет, на поставки ракетных технологий - восьми.

В январе 2016 года, после испытания Тегераном баллистических ракет, США ввели новые санкции в отношении Ирана. В июле Вашингтон усилил эти санкции, добавив к обвинениям в адрес Ирана и "поддержку террористических организаций".

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23.09.2017
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