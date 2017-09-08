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Обвинения властей Мьянмы в геноциде мусульман народа рохинджа бездоказательны, заявила представитель МИДа Мария Захарова. "Какое-либо давление, наряду с бездоказательными обвинениями в жестокости в отношении мусульман, в нынешней обстановке может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее", - цитирует Интерфакс слова Захаровой.

"Мы исходим из того, что официальные власти Мьянмы безотлагательно примут все возможные меры по недопущению эскалации насилия, восстановлению на данной территории законности и правопорядка, обеспечению нормальных социально-экономических условий и урегулированию проблем беженцев", - добавила Захарова. По ее словам, руководство Мьянмы продемонстрировало "готовность следовать рекомендациям консультативной комиссии во главе с бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном".

Захарова призвала руководствоваться "проверенной информацией" о событиях в Мьянме, отметив, что МИД отслеживает ситуацию "относительно информационных вбросов и фейковых новостей" из страны.

На прошлой неделе в России прошла серия акций протеста в защиту рохинджа. 3 сентября две тысячи мусульман провели несогласованный митинг у посольства Мьянмы в Москве. Несогласованное шествие также состоялось в Махачкале. На другой день 150-тысячный митинг против геноцида мусульман провели кадыровцы в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности пойти против позиции России ради защиты мусульман. Тогда же около 20 мусульман, попытавшихся передать послу Мьянмы письмо против геноцида, были задержаны у представительства страны в Москве.

Рохинджа (рохинья) - народ численностью около 2 миллионов человек, живущий в мьянманском штате Ракхайн. Исповедуют ислам, образуя в преимущественно буддийской Мьянме религиозное меньшинство. От большинства населения страны - монголоидов - индоевропейцы рохинджа отличаются и антропологически.

С 1978 года в Бирме - Мьянме, которая долгие десятилетия управлялась военной хунтой, прошло несколько волн геноцида рохинджи, проводившегося как армией, так и гражданскими лицами. Однако и после начала демократизации страны в 2016-м кампании против этого меньшинства продолжились.

В марте нынешнего года в ООН был представлен проект резолюции о ситуации рохинджи. В документе сообщалось о массовых убийствах, пытках и изнасилованиях, и содержалось требование к властям Мьянмы предоставить гуманитарным организациям доступ в местности, населенные угнетаемым меньшинством. Однако Россия и Китай заблокировали принятие резолюции.

За последнюю неделю августа были убиты не меньше 400 рохинджей. Как минимум 40 тысяч человек за это же время бежали в соседнюю Бангладеш, населенную мусульманами, а также на приграничные территории и на необитаемые острова Бенгальского залива.

При этом Бангладеш отказалась принимать беженцев и предложила Мьянме помощь в борьбе с повстанцами-рохинджи, которые объединились в вооруженные отряды в ответ на притеснения властей. Отказ в приеме беженцев в Бангладеш объяснили тем, что их приток грозит стране непосильной нагрузкой на экономику.

В этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что его страна возместит Бангладеш все расходы на прием рохинджей.