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новость В Узбекистане арестована старшая дочь покойного президента Каримова

28.07.2017
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
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В Узбекистане арестована Гульнара Каримова, старшая дочь покойного президента страны Ислама Каримова. Об этом сообщает Генпрокуратура страны. Когда именно был произведен арест, в публикации не уточняется.

Как следует из сообщения надзорного ведомства, дело против Каримовой возбудили 24 октября 2013 года. Ей вменили участие в организованной преступной группе, совершившей вымогательство, присвоение и растрату, уклонение от уплаты налогов, а также уничтожение, повреждение и сокрытие документов. 21 августа 2015 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил дочь на тот момент действующего президента к пяти годам ограничения свободы.

Между тем, продолжает Генпрокуратура, в отдельное производство были выделены содействия организованной преступной группе в завладении чужим имуществом, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов и отмывании денег. По этому делу Каримова и арестована.

Ущерб по каждому из дел, возбужденных против дочери президента, оценивается в триллионы сумов (1 доллар по курсу на пятницу стоит почти 4 тысячи сумов).

Каримовой 45 лет. В прошлом она была постпредом Узбекистана в ООН и послом в Испании. Помимо этого она вела бизнес - под ее контролем находились телеканалы, радиостанции и магазины модной одежды. Также Каримова занималась дизайном ювелирных украшений и выступала как певица.

В ноябре 2013-го Каримова, как сообщали СМИ, впала в немилость у отца и лишилась своих активов. В прессе неоднократно появлялись обращения от лица дочери президента. В них утверждалось, что силовики фактически удерживают ее вместе с дочерью под домашним арестом, запрещая выходить из дома и общаться с посторонними.

На похоронах президента Каримова в сентябре 2016 года старшая дочь и ее дети не присутствовали. Преемник покойного Шавкат Мирзиёев, выражая соболезнования семье умершего, Гульнару Каримову не упомянул.

При этом, если о первом уголовном деле против Каримовой Генпрокуратуры Узбекистана сообщала в сентябре 2014 года, почти через год после официального начала расследования, то о приговоре дочери президента сейчас объявлено впервые.

В ноябре прошлого года СМИ распространили информацию о том, что Каримова убита. Однако в январе 2017-го The Wall Street Journal сообщил, что дочь покойного президента была допрошена швейцарскими следователями по делу об отмывании денег.

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28.07.2017
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