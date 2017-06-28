Реклама

В КНДР заочно вынесен смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и бывшему директору Национального агентства разведки Ли Бюн Хо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление северокорейских Министерства государственной безопасности, Министерства общественной безопасности и Генпрокуратуры, распространенное ЦТАК - официальным информагентством режима Ким Чен Ира.

Как говорится в заявлении, издан постоянно действующий приказ о приведении приговора в исполнение.

Пхеньян также потребовал от Сеула выдачи Пак и Ли.

"Мы объявляем, что приговорили к смерти изменницу Пак Кын Хе и экс-директора марионеточной разведывательной службы... виновных в ужасном государственном терроризме, - говорится в заявлении северокорейских ведомств. - Они подготовили и пытались воплотить гнусный план с целью причинить вред высшему руководству КНДР".

План Пак, утверждается в документе, был подготовлен в 2015 году. Отмечается, что это не первая попытка подобного рода, предпринятая США и "марионеточным режимом Южной Кореи".

Источник своей информации о плане Пак и Ли северокорейские ведомства не уточнили. Между тем, отмечает Reuters, в понедельник в японской газете Asahi Shimbun появилась публикация, в которой утверждалось, что как раз в 2015 году президент Пак подписала план свержения Кима, разработанный Национальным агентством разведки.

В самой южнокорейской спецслужбе публикацию Asahi Shimbun назвали беспочвенной.

После заявления Пхеньяна, выпущенного в среду, Национальное агентство разведки заявило, что угрозы в адрес южнокорейских граждан "непростительны".

В прошлом месяце Пхеньян заявил, что ЦРУ и южнокорейская разведка намеревались убить "высшее руководство" КНДР биохимическим оружием. Тогда режим Кима также требовал выдачи Ли.

9 декабря прошлого года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак в связи с подозрениями в коррупции. 10 марта 2013-го импичмент был утвержден Конституционным судом. С 30 марта Пак находится в тюрьме.