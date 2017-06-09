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Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект о разрешении 83-летнему императору Акихито отречься от престола, сообщает The Japan Times. Отречение может произойти в любой момент в течение трех лет после официального опубликования закона.

После этого власть будет передана старшему сыну Акихито, принцу Нарухито. Сам бывший император сохранит свои основные привилегии.

Одобренный парламентом документ касается только лично Акихито, а не вносит изменения в законодательство страны, которое по-прежнему запрещает императорам отрекаться от престола.

Решение о том, когда Акихито сможет покинуть трон, примет правительство, выпустив специальный декрет. Японские СМИ предполагают, что действующий император отречется от престола в конце 2018 года. Вместе с законом, разрешающим отречение Акихито, парламент Японии одобрил проект резолюции, в котором предлагается обсудить возможность смены системы престолонаследия, разрешив наследовать трон женщинам. Необходимость такой поправки обсуждается на фоне того, что кроме Нарухито и его брата принца Акисино в императорской семье есть лишь один прямой претендент на престол мужского пола, 10-летний сын Акисино принц Хисахито.

Летом 2015 года Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил о своем желании оставить трон из-за преклонного возраста и состояния здоровья. При этом слово "отречение" он не употребил.

Отречение императора станет для Японии первым за двести лет. В последний раз это произошло в 1817 году. Положения действующей Конституции, связанные с императором, базируются на законах XIX века, запрещавших отречение от престола, чтобы не допустить дестабилизации ситуации из-за смены правителя.